Demir fiyatları 1 ayın dibinde

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları küresel piyasalardaki geniş çaplı düşüş ve çelik talebine yönelik endişeler nedeniyle yüzde 9'dan fazla gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan demir cevheri vadeli kontratı yüzde 9'un üzerinde düşüşle ton başına 806.5 yuandan (123.1 dolar) kapandı. Demir cevheri gün içerisinde mart sonundan bu yana gördüğü en düşük seviyeyi gördü.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 3.4 gerilerken sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 4 düşüş kaydetti. Dalian'da kok kömürü yüzde 4.7, kok ise yüzde 5.4 ekside.