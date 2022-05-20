Demir fiyatları Çin'deki faiz indirimiyle yükselişe geçti

Dalian ve Singapur borsasında işlem gören demir cevheri vadeli fiyatları Çin'in gayrimenkul sektörüne destek olmak için borçlanma faizini beklentilerin üzerinde düşürmesiyle yükseldi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı DCIOcv1 iki günlük düşüşün ardından gün içinde yüzde 3.7 yükselerek ton başına 829.50 yuandan (123.37 dolar) kapandı.

Singapur borsasında işlem gören demir cevheri vadeli kontratları SZZFM2 yüzde 2.2 artışla 129.25 dolara yükseldi.

Çin, konut kredileri için borçlanma faizini beklentilerin oldukça üzerinde düşürerek 15 baz puan indirdi. Ülke, daralan gayrimenkul sektörünün toparlanması ve ekonomiye destek sağlamak için bu yıl ikinci borçlanma faizi indirimini gerçekleştirmiş oldu.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik SRBcv1 fiyatları yüzde 2.3 yükseldi.

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo SHHCcv1 fiyatları yüzde 2 yükseldi.

Paslanmaz çelik SHSScv1 fiyatları ise yüzde 3.4 yükseldi.

Dalian kok kömürü vadeli fiyatları DJMcv1 yüzde 1.8 yükselirken, kok vadeli fiyatları DCJcv1 yüzde 2.5 yükseldi.