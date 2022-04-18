Demir fiyatları 'destek' beklentileriyle yükseldi

Dalian ve Singapur borsalarında demir cevheri vadeli fiyatları ekonomik destek beklentilerinin koronavirüs yasaklarının sert bir yavaşlamaya neden olacağı endişelerine ağır basmasıyla yükseldi.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.8 ile tahminlerin üzerinde büyüdü, ancak tüketim harcamaları, gayrimenkul ve ihracat sektörlerinde yavaşlama olduğunu gösteren Mart ayı verileri Ukrayna'daki savaş ve koronavirüs salgını nedeniyle zaten zayıflamış olan ekonomik görünüm üzerindeki baskıları artırdı.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 1.4 yükselerek ton başına 926.50 yuandan (145.37 dolar) kapandı. Singapur emtia borsasında mayıs vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0.7 artışla ton başına 155.4 dolar seviyesinden işlem gördü.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 0.7 yükselirken sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0.2 artış kaydetti. Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 1.4 geriledi. Dalian'da kok kömürü yüzde 0.3 yükselirken kok yüzde 1.3 artıda.