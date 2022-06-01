Demir fiyatları talep beklentisiyle yükseldi

Çin'de demir cevheri fiyatları Çin'de ekonomiyi desteklemek için atılan adımların ardından risk iştahının artmasıyla son üç işlem gününün ardından bugün de yükselirken, çelik üretimine getirilen kısıtlamalar kazanımları sınırlayabilir.

Çin kabinesi dün koronavirüs yasaklarının kötü etkilediği ekonomisini desteklemek için aralarında mali, finansal ve yatırım politikalarının da bulunduğu 33 önlem açıkladı ve bu önlemlerin yerel yönetimler tarafından denetleneceği taahhüdünde bulundu.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı DCIOcv1 gün içinde %1.6 yükselerek ton başına 910 yuandan (136.08 dolar) kapandı.

Dalian'da kok kömürü vadeli işlemleri DJMcv1 %2.4 artışla ton başına 2,747 yuan yani 410.78 dolar seviyesinden işlem görürken kok DCJcv1 %2 artışla ton başına 3,564 yuan yani 532.95 dolara yükseldi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik SRBcv1 fiyatları %1.4 yükselerek ton başına 4,720 yuan yani 705.82 dolar seviyesinden işlem gördü.

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo SHHCcv1 fiyatları %1.1 yükselerek ton başına 4,823 yuana yani 721.22 dolara yükseldi.

Paslanmaz çelik SHSScv1 fiyatları ise %0.2 düşerek ton başına 18,350 yuan yani 2,744.01 dolar seviyesine geriledi.