Demir fiyatlarında yükseliş sürüyor

Dalian ve Singapur demir cevheri vadeli fiyatları, Çin'in bu ay üretimi tekrar arttırmaya başladığına dair emarelerin oluşmasıyla çelik yapımında kullanılan maddelere olan talebin güçleneceğine dair iyimserlikten destek bularak üst üste üçüncü günde de yükseldi.

Singapur emtia borsasında en yoğun işlem gören Ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 6.7 artışla 12 Ekim'den beri en yüksek seviyesi olan ton başına 127.95 dolara yükseldi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören Mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0.7 yükselerek ton başına 687.50 yuandan (107.80 dolar) sabah seansını kapattı.

Sektör danışmanı ve aracı kurum SP Angel 17 Aralık'ta yayımladığı bir araştırma notunda, "Analistler, Beijing'in yıllık hedeflerine ulaşmasından ötürü fabrikaların üretime yeniden başlamaya sevk edilmesiyle çelik üretiminde tekrar yükseliş olacağını tahmin ediyorlar" dedi.

Ocak ve Kasım arasında 946.36 milyon ton ham çelik üreten Çin, çelik üretimini aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 2.6 azalttı. Karbon salımlarını kontrol etmek için geçen yılki 1.05 milyar tonluk üretim hacmini aşmaması gereken Çin, bu hedefi tutturmak için bu yıl hâlâ bir miktar daha üretim yapabilir.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 0.6, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatlarıysa yüzde 0.4 yükseldi. Paslanmaz çelik fiyatları yüzde 0.3 artış kaydetti. Dalian kok kömürü fiyatları yüzde 2.6 yükseldi ancak kok yatay seyretti.