Demir fiyatlarındaki yükseliş arz hamlesiyle yataya döndü

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, çelik fabrikalarındaki yüksek talebe karşılık başlıca maden üreticilerinin arzı artırmasıyla bugün dar aralıkta işlem gördü.

Danışmanlık şirketi Mysteel'in verilerine göre Avustralya ve Brezilya'dan sevk edilen demir cevheri miktarı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,1 milyon ton artışla 26,14 milyon tona yükseldi.

Demir cevheri de dahil olmak üzere çelik üretimi hammaddelerine yönelik talep, üretim kısıtlamalarına tabi olmayan yerlerde yüksek seviyede seyretmeyi sürdürdü. Görece yüksek kâr marjları da çelik üretimini destekledi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0,7 düşüşle 1.208 yuana (188,64 dolar) gerileyerek 1.203 ve 1.232 yuan gibi dar bir aralıkta işlem gördü.

SteelHome danışmanlık şirketi verilerine göre, Çin'e sevk edilecek yüzde 62 demir içerikli demir cevheri spot fiyatları 1 dolar artarak ton başına 221 dolara yükseldi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 1,8 gerileyerek 5.074 yuan seviyesinden işlem gördü.

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 1,5 düşüşle 5.344 yuana indi.

Temmuz vadeli paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0,5 düşüşle 16.255 yuan seviyesine geriledi.