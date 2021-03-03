Dolar ve faiz yükseliyor, altın alarm veriyor!

Enflasyon endişelerini bir tarafa bırakarak Amerikan Doları ve küresel tahvil faizlerine odaklanan altın fiyatları, sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi. Spot altın fiyatı Asya piyasalarında dün sabah Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. ABD Doları'nın euro, sterlin ve Japon Yeni karşısında değer kazanması sonrasında spot altın fiyatı 1.705 dolar/ons seviyesine kadar geriledi. Bu seviye en son Haziran 2020'de görülmüştü. Analistler, 1.726 dolar/ ons desteğini aşağı kıran spot altın fiyatının 1.691 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilebileceğine işaret ediyorlar. Yukarı hareketlerde ise yaşanabilecek bir toparlanma için üst sınırı 1.746 dolar/ons seviyesinin aşılması gerekiyor.

Dolar Endeksi’nin 91 seviyesinin üzerinde kalması ve ABD’de 10 yıllık tahvillerin getirisinin yüzde 1.40’a kadar yükselmesi, sabit getirili bir yatırım aracı olmayan altını baskılıyor. Ağustos ayından bu yana süren aşağı yönlü trend devam ediyor. StoneX analisti Rhona O’Connel, altının piyasalarda artan iyimserlik ve faizlerdeki artışa, enflasyon endişelerinden daha fazla tepki verdiğini söylüyor. Ancak finansal sistem için dolaşan trilyonlarca dolarlık likiditenin halen kendisine park edecek bir yer aradığını belirterek, orta vadede altını destekleyecek faktörlerin devrede olduğunu ifade ediyor. Analiste göre Fed ve ECB’nin bilançosunu her ay yüz milyarlarca dola genişletmeye devam etmesi altın için orta vadede pozitif. Son satış dalgasında 1.660 dolara kadar inebilir Bağımsız bir değerli metaller analisti olan Florian Grummes de ağustosta 2.075 doların test edilmesinden bu yana meydana gelen satışlarda son büyük dalganın yaşanıyor olabileceğini savunuyor. Grummes’a göre altın 7 aydır sert bir düzeltme hareketi içinde ve bu kanalın içinde 1.660 dolara kadar inebilir. Sonrasında ise satışların son bulacağı tahmininde bulunan Grummes, orta ve uzun vadede kıymetli metallerin yeniden yükseliş rotası takip edeceğini düşünüyor.