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Dolar zayıfladı, bakır fiyatları yükselişe geçti

Londra'da bakır fiyatları, zayıf doların desteği ile bugünkü işlemlerde artış yaşadı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fed Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamsında faiz artışının radarlarında olmadığına yönelik ısrarından sonra dolar iki haftanın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakırın ton fiyatı, TSİ 08.44'te yüzde 0,8 artarak 9.767 dolar işlem gördü. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli kontrat, yüzde 0,7 düşerek 71.620 yuan (11.067 dolar) geriledi.

LME'de nikel yüzde 1 artarak 19.730 dolar, alüminyum yüzde 0,4 düşerek 2.528 dolar, kalay yüzde 0,9 artarak 34.705 dolar işlem gördü.