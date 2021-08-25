Dolarda toparlanma altın fiyatını geriletti

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın cuma günü Jackson Hole toplantılarında yapacağı konuşma öncesi yeniden ons başına 1800 dolar psikolojik direncinin altına indi.



Altın fiyatının gerilemesinde, hisse senedi piyasalarındaki yukarı hareket, Delta varyantına rağmen küresel ekonomide büyümenin güçlü olmaya devam edeceği beklentilerini güvenli liman arayışlarını azaltması etkili oldu.



Spot altın fiyatı şu sıralarda düane göre yüzde 0,60 düşüşle ons başına 1.792,17 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altın için ilk destek ons başına 1.779 dolar seviyesinde.