Doların güçlenmesiyle altın fiyatları geriledi

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumları öncesi ABD Doları'nın güçlenmesinin etkisi ile geriledi.

ABD Hazine tahvili getirilerinin yönlerini yeniden yukarı çevirmelerinin de olumsuz etkilediği spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,20 kayıpla ons başına 1.735,45 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, kısa vadeli destek-direnç seviyeleri arasında bir konsolidasyon süreci yaşayan spot altın fiyatı için orta vadeli görünümün aşağı yönlü olmaya devam ettiğini savunuyorlar.