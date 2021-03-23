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Doların güçlenmesiyle altın fiyatları geriledi

Altın fiyatları, Fed Başkanı Powell ve ABD Hazine Bakanı Yellen’ın sunumları beklenirken güçlenen olar karşısında düştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
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Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell  ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumları öncesi ABD Doları'nın güçlenmesinin etkisi ile  geriledi.

ABD Hazine tahvili getirilerinin yönlerini yeniden yukarı çevirmelerinin de olumsuz etkilediği spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,20 kayıpla ons başına 1.735,45 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, kısa vadeli destek-direnç seviyeleri arasında  bir konsolidasyon süreci yaşayan spot altın fiyatı için orta vadeli  görünümün aşağı yönlü olmaya devam ettiğini savunuyorlar.