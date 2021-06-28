Doların güçlenmesiyle gerileyen altın toparlanmaya çalışıyor

Spot altın fiyatı bu sabah 21 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 1770 dolar/onsa kadar geriledi. Şu sıralarda ise cuma gününe göre yatay bir seyir ile 1780 dolar/ons civarında işlem görüyor.



Analistler, Fed'in varlık alımları ve faiz konusunda nasıl bir adım atacağı konusunda belirsizliğin devam ettiği ortamda altın fiyatının da yön bulmakta zorlandığına işaret ediyorlar. Fed'in para politikasının yönüne ilişkin daha net bir beklenti oluşana kadar spot altın fiyatının 1760-1800 dolar/ons aralığında salınımını devam ettirmesi bekleniyor.