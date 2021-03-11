Dört ülke nadir metallerde güçlerini birleştirdi

ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan nadir metaller için işbirliği yapacak. Nikkei'nin haberine göre, 4 ülke Çin'in ana kaynak olduğu nadir metaller alanında Çin hakimiyetine karşı güçbirliği için anlaşmaya vardılar.



Habere göre, ülkeler işbirliği ile akıllı telefonlardan elektrikli araçlara kadar geniş bir alanda kullanılan nadir metallarin tedariki ve işlenmesi konusunda işbirliği yapacaklar.