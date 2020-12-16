Dünya Bankası'nın petrolde 2021 yılı fiyat tahmini 44 dolar

Dünya Bankası tarafından hazırlanan ve Rusya ekonomisini ele alındığı raporda, petrol fiyat öngörülerine de yer verildi. Buna göre, petrolün gelecek yıl 44 dolara yükseleceği tahmin ediliyor. 2022 tahmini ise 50 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünya Bankası değerlendirmesinde gelecek yıl petrol fiyatının yükseliş beklentisine karşın yine de pandemi öncesi dönemin yüzde 5 kadar altında kalacağını tahmin etti.