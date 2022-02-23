Düşük talep ve yüksek enerji maliyetleri çelik üretimini vurdu

Dünya çelik üretimi Çin'de talebin azalması ve Avrupa'daki yüksek enerji fiyatları nedeniyle Ocak ayında yüzde 6.1 düştü. Çelik üretimi AB ülkelerinde yüzde 6.8, Türkiye'de ise yüzde 7.8 geriledi.

Dünya Çelik Birliği'nin dün yayımladığı verilere göre dünyanın en büyük çelik üreticisi ve tüketicisi olan Çin'de görülen yüzde 11.2 düşüşün ardından küresel çelik üretimi Ocak ayında 155 milyon tona geriledi.

Çin'de de geriledi ama toparlanma bekleniyor

Çin'de gayrimenkul sektöründeki sorunlar ve hükümetin kış olimpiyatları sırasında hava kirliliğini azaltma girişimleri nedeniyle talepte azalma görüldü. Capital Economics emtia ekonomisti olan Luke Nickels, "Bu yıl yapı çeliklerine olan talebin azalmasını beklediğimiz için Çin'in çelik üretiminin yakın zamanda güçlü bir şekilde toparlanmayacağını düşünüyoruz" dedi.

AB'de, tedarik zinciri darboğazları ve tırmanan enerji fiyatlarının başta otomotiv sektörü olmak üzere endüstriyel faaliyetler üzerinde baskı oluşturmasıyla çelik talebinde bu yıl keskin bir düşüş görülmesi bekleniyor.

Öte yandan, Hindistan'da çelik üretimi yüzde 4.7, ABD'de yüzde 4.2 ve Rusya'da yüzde 3.3 arttı.