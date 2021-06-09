EIA, ABD'nin 2021 yılı ham petrol üretimi için tahminini revize etti

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA), dün yayınladığı "Kısa Vadeli Enerji Görünümü" raporunda ABD'nin 2021 yılı ham petrol üretimini günlük 11,08 milyon varil olarak tahmin etti. Bu, 2021 için üretimde düşüş beklentisinin günlük 290 bin varilden, günlük 230 bin varile revize edildiği anlamına geliyor.



Kuruluş 2022 yılında ise üretimin günlük 11,8 milyon varile toparlanacağını öngördü.



ABD'nin ham petrol üretimi mart ayında, şubat ayına göre 1,4 milyon günlük varil artarak günlük 11,2 milyon varil oldu.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretiminin 2021 yılında günlük ortalama 26,9 milyon varil olacağını tahmin eden EIA, 2022 yılında üretimin 28,7 milyon varile çıkmasını bekliyor.



Raporda, küresel petrol tüketiminin Mayıs ayında Mayıs 2020'ye göre 11,9 milyon varil/gün artarak günlük 96,2 milyon varil olduğunu tahmin eden EIA, tüketimin Mayıs 2019'un günlük 3,7 milyon varil altında olmaya devam ettiğine de dikkat çekti. 2021 yılında ortalama tüketimin 2020'ye göre

5,4 milyon varil artışla günlük 97,7 milyon varil olması bekleniyor. 2022'de ise tüketimin 3,6 milyon varil artarak günlük 101,3 milyon varile yükseleceği tahmin ediliyor.