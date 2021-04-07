EIA, ikinci yarıda ABD ve OPEC'in petrol üretiminde artış bekliyor

EIA yayınladığı "Kısa Vadeli Enerji Görünümü" raporunda ABD'nin ham petrol üretimini ocak ayında günlük 11,1 milyon varil olduğunu ve şubat ayında ülke genelinde ama özellikle Teksas'taki soğuk havanın etkisi ile günlük 0,8 milyon varil azaldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

"Ham petrol üretiminin 2021'in ikinci çeyreğinde günlük 10,9 milyon varil olmasını ve 2021 dördüncü çeyrekte neredeyse günlük 11,4 milyon varile yükselmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanan EIA, 2022 yılında üretimin günlük 11,9 milyon varil olacağını tahmin etti.

Yayınladığı raporda OPEC'in üretiminin 2021'in ilk çeyreğinde günlük 25,1 milyon varil olduğunu tahmin eden EIA, ikinci çeyrekte üretimin günlük 25,8 milyon varile yükselmesinin beklediğini vurguladı. 2021'in ikinci yarısı için üretim beklentisini de günlük 27,9 milyon varile çıkardı.

Mart ayında küresel petrol tüketiminin 2020'nin aynı ayına göre günlük 4,7 milyon varil artışla günlük 96,0 milyon varil olduğunu tahmin eden EIA, 2021 yılının tamamında üretimin 2020'e göre günlük 5,5 milyon varil artarak günlük 97,7 milyon varil olacağını öngördü. EIA, 2022 yılında da tüketimin günlük 3,7 milyon varil artışla günlük 101,3 milyon varile yükseleceğini tahmin etti.

EIA yayınladığı raporda, Brent petrolü için spot fiyatın ikinci çeyrekte ortalama varil başına 65 dolar olacağını öngörürken, ikinci yarı için beklentisini varil başına 61 dolar ve 2022 için varil başına 60 dolar olarak duyurdu.

Global petrol stoklarının 2021'in ilk yarısında günlük 1,8 milyon varil azalacağını öngören EIA, yılın ikinci yarısında ise stokların genel olarak dengeli bir seyir izleyeceği tahmin etti.