Emtia fiyatları düşüşe geçti! Emtia fiyatlarını savaş vurdu

Emtia fiyatları düşüşe geçti. Koronavirüs pandemisinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının etkisini hisseden emtia fiyatları, geçtimiz hafta Fed kararlarının da etkisiyle düşüşe geçti. Emtia piyasasında görülen satış baskısı geçtiğimiz hafta sürerken, bu hafta ise COVID-19 vaka sayılarının talebi azaltacağına yönelik endişeler ve savaşa dair müzakere haberleri emtia fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Fed'in agresif faiz planını uygulaması ve yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek toplantılar için 25'er baz puanlık faiz artırmayı işaret etmesi, küresel çaptaki enflasyon endişeleri emtia fiyatlarında düşüşü destekledi.

Altın geriledi

Fed'in şahinleşen kararları ile Rusya-Ukrayna savaşındaki müzakere haberleri sonrasında altının ons fiyatı geriledi ve haftayı yüzde 3,3 düşüşle 1.920 dolarda tamamladı.

Altının yanı sıra gümüş, platin ve paladyum fiyatı da değer kaybetti. Gümüş yüzde 3,3, paladyum yüzde 11,2, platin ise yüzde 4,1 değer kaybetti.

Bakır değerlendi

Bazı emtialardaki kayıplara rağmen bakır ise değer kazandı. Bakırda arz kesintisi, düşük küresel stoklarla ilgili gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşının küresel büyüme üzerindeki etkisi ve artan faiz oranlarına ilişkin endişeleri geri bırakması, Şili'de üretimin düşüş göstermesi bakır fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Nikel fiyatı düşüyor

Geçtiğimiz hafta yaşanan nikel kaosu, bu hafta da devam ediyor. Londra Metal Borsası'nda bir önceki hafta tüm fiziki nikel teslimatlı kontratlar askıya alınırken, yeniden işleme açılan nikel yüzde 8,5 değer kaybetmişti. Ardından teknik sistem hatası gerekçesiyle askıya alınan nikel, ardından yeniden işleme açılmıştı. Londra Metal Borsası, daha sonra nikel vadeli işlemlerde yüzde 15'e kadar izin verdi. Nikel vadelileri yüzde 12 düşüşle 36 bin 915 dolara kadar geriledi.

Tarım emtiaları aşağı yönde seyrediyor

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören pamuk yüzde 4,8 değer kazanırken, kahve yüzde 1,1, şeker yüzde 1,6 ve kakao yüzde 3,2 değer kaybetti. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 4,2, mısır yüzde 2,8 ve soya fasulyesi yüzde 0,6 azalış kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik büyüme beklentilerinde düşüş olması tarım emtiaları üzerinde satış baskısı oluştururken, Fed'in faiz artırımının beklentiler dahilinde gerçekleşmesi ve petrol fiyatlarındaki gevşeme pamuk fiyatlarının artmasına neden oldu. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın önemli hububat üreticileri ve aynı zamanda ihracatçıları olduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelecek haber akışının emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

Tarım emtialarına ilişkin stok tahminlerinde artış olduğunu aktaran Ergezen, "ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) raporuna göre, buğday üretimi tahminleri önceki aya göre 2,1 milyon artarak 778,52 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Dönem sonu stok tahminleri ise 3,3 milyon artarak 281,51 milyon ton oldu." dedi. Ergezen, kahvenin haftayı düşüşle tamamladığını, yağışlı havanın sonunda kahvede etkisini gösterdiğini ifade etti. ABD'de sıcak ve kurak bir hava yaşanmasının pamuk fiyatlarında hızlı yükselişe yol açtığını belirten Ergezen, pamuk üretiminin yoğun olduğu Batı Teksas'ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olmasının beklendiğini, bu nedenle pamuk üretimine yönelik endişeler olduğunu aktardı. Ergezen, Ukrayna ve Rusya arasında görüşmelerin devam etmesinin pamuk piyasasındaki alımları desteklediğini de kaydetti.