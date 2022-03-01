Emtia fiyatları gerilimden nasıl etkilenecek?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali emtia fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Karadeniz emtia hareketi açısından önemli bir nokta olurken, bu kıyıda yer alan Ukrayna'da yaşanan savaşın etkisiyle limanların tıkanması emtia piyasasını olumsuz etkiledi.

Rusya işgaliyle birlikte Ukrayna'nın önemli limanları olan Odessa, Pivdennyi, Mykolayiv ve Chornomorsk kapanırken, bu durum tahıl ihracatı olumsuz etkilerken, ayçiçek yağı, mısır ve buğday gibi emtia fiyatlarının yakın vadede yükseleceği beklentisine neden oldu. Bu emtiaların dışında hem Rusya hem de Ukrayna'nın önemli birer metal üreticisi olması da metallerde yüksek fiyat beklentisine yol açtı.

Goldman Sachs, Rusya'ya yönelik yaptırımlarının kısa vadede emtia fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olacağını belirtiyor. Goldman Sachs, Rusya'nın önemli üreticilerden biri olduğu petrol, gaz, alüminyum, paladyum, nikel, buğday ve mısır fiyatlarında yükseliş beklediklerini vurguluyor.