Emtia fiyatları ve malzeme kıtlığı gelecekteki en büyük risk olacak

Risk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan Aon’un iki yılda bir yayınlanan ve küresel iş dünyasının karşı karşıya olduğu riskleri değerlendiren Aon Küresel Risk Yönetimi Anketi’nin sonuçları, uzun vadeli risklerin odak noktası haline geldiğini gösterdi. Anket, siber saldırıların, şiddetli hava koşullarının ve küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip tedarik zinciri kesintilerinin artan etkilerini de gözler önüne serdi. 60 ülke ve 16 farklı sektörü kapsayan ankete küçük, orta ve büyük ölçekli organizasyonlarda görev yapan 2 bin 300’ün üzerinde risk yöneticisi katıldı. Ankete katılan organizasyonların yaklaşık yüzde 68’i özel sektöre aitken, yüzde 22’si kamu kuruluşları oldu.

Katılımcılara göre ilk 10 risk

Araştırmaya göre, teknolojiye verilen önem ve duyulan ihtiyaç sonucunda siber risk, küresel riskler listesinde mevcut ve öngörülen riskler içerisinde ilk sırada yer alırken anketin ilk yapıldığı günden bu yana en yüksek risk skoruna ulaştı. Siber risk ayrıca, tüm bölge, sektör ve anket katılımcıları kapsamında ilk 10 risk arasında gösterildi. 2021 Küresel Risk Yönetimi Anketi sonucunda küresel iş dünyasının gündemindeki ilk 10 risk şöyle sıralandı: 1-Siber Saldırılar/Veri ihlalleri, 2-İş kesintisi, 3-Ekonomik yavaşlama/Yavaş Toparlama, 4-Emtia Fiyat Riski/ Malzeme Kıtlığı, 5-İtibar/ Marka Hasarı, 6-Mevzuat/Yasa Değişiklikleri, 7-Salgın Riski/ Sağlık Krizleri, 8-Tedarik Zinciri ya da Dağıtım Kesintileri, 9-Rekabette Artış, 10-İnovasyon ve Müşteri İhtiyaçlarını Karşılama Başarısızlık.

“Siber ve itibar risklerin yönetimi önem kazandı”

Anket kapsamında belirlenen ilk 10 küresel riskin, mevcut konjonktürü yansıttığını ifade eden Aon Türkiye Eş-CEO’su Ferhan Özay, “Geride kalan iki yılda, COVID-19 salgınının tetiklediği, siber ve itibar gibi risklerin yönetiminin önem kazandığı, oldukça dalgalı bir seyre tanık olduk. İş dünyasının gündemindeki en büyük 10 risk de COVID-19’un kurumlar üzerindeki etkisini yansıtıyor. Koşullar firmaların bu dalgalı seyri yönetme ve daha iyi kararlar verme yeteneklerini sınıyor. Kurumlar da bu doğrultuda odak noktalarını ‘olay tabanlı’ risk değerlendirme yaklaşımından ‘etki tabanlı’ risk değerlendirme yaklaşımına kaydırıyor. Örneğin iş kesintisi önceleri doğrusal bir riskti ancak COVID-19 salgını iş kesintisinin birden fazla sektörü ve şirketi hem aynı anda hem de küresel olarak nasıl etkileyebileceğini gösterdi” dedi.

İş kesintisi en yüksek ikinci tehdit

Aon Küresel Risk Yönetimi Anketi Raporu, iş dünyası liderlerinin gündemindeki en büyük 10 riskin yanı sıra her riske ilişkin hazırlık, ilgili kayıplar ve yönetim adımlarına da yer veriyor. Raporda öne çıkan bulgular şunlar oldu: