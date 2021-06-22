Emtia piyasaları, yaralarını sarmaya çalışıyor

Evrim KÜÇÜK

Emtia rallisi bu ay ciddi bir darbe aldı. Çin’in yükselen fiyatları soğutmak için adımlar atması ve Fed’in beklentilerden önce faiz artışına işaret etmesiyle ABD Doları’nın güçlenmesi emtia fiyatlarını sert bir şekilde düşürdü. Değerli metallerden endüstriyel metallere ve tarım ürünlerine kadar tüm emtia ürünlerinde geri çekilme yaşandı. Uzmanların öngördüğü süper döngü için halen birçok neden var ve emtia boğaları savaşmaya devam edecek. Ancak işleri çok da kolay olmayacak gibi gözüküyor.

Büyük miktarda teşvik, ekonomilerin yeniden açılması, yeşil ekonomi yatırımları ve güçlü Çin talebi bu yıl hammadde fiyatlarında büyük artışlar getirdi, bazı ürünlerin fiyatı rekor seviyeye çıktı. Çin'in enflasyon baskılarını soğutma hamlesi, daha şahin ABD para politikası sinyalleri ve tarım tarafında hava koşullarının rekolte tahminlerini yükseltmesi gibi faktörler bir anda emtia piyasalarındaki kazançları sildi.

Endüstriyel metal piyasalarına bakıldığında, bu yılın getiri şampiyonlarından bakırın fiyatı geçen hafta yüzde 9 gerileyerek 2 ayın en düşük seviyesine indi. Çinko yüzde 7, nikel yüzde 6, kalay yüzde 5 ve alüminyum yüzde 3. 2, kurşun yüzde 2.5 düşüş gösterdi. Değerli metallerde de sert gerileme yaşandı. Altın haftalık bazda yüzde 6 değer kaybetti, gümüşteki düşüş yüzde 8’e yaklaştı, platin yüzde 10 geriledi. Tarımsal emtia piyasalarında soya fasulyesinin fiyatı 1 hafta içinde yüzde 7.5, palm yağı fiyatı yüzde 6.5 düştü. Bu iki üründe aylık düşüş ise sırasıyla yüzde 9.25 ve yüzde 20.41 olarak gerçekleşti.

Her ürün kendi potansiyelini kendi belirleyecek

Bu hareket emtiadaki spekülatif fiyat artışlarının buharlaşmasına neden oldu. Şimdi merak edilen ise ‘emtia fiyatları zirve mi yaptı?’ yoksa piyasalar soluklanıyor mu? Uzmanlara göre, yaralarını sarmaya çalışan boğalar henüz pes etmiş değil ve fiyatların mevcut fiyatlamaları sindirdikten sonra yeniden yükselişe geçmesi beklenebilir. Ancak uzmanlar her ürünün yönünü belirleyen kendi dinamikleri olduğuna dikkat çekiyor ve hammaddenin aşağıda ve yukarıdaki potansiyelini kendisinin belirleyeceğini düşünüyor.

Londra'daki Bank of America Merrill Lynch metal araştırma başkanı Michael Widmer, “Tedarik zincirinde giderek artan enflasyonist baskı hissediliyor. Emtia fiyatlarının yüksek kalması veya ileriki dönemlerde yükselmesi için yapısal argümanlar korunuyor” diyor.

Altın, Fed’e karşı en duyarlı metaller arasında

Sarı metal, Fed’in hamlelerine karşı diğer birçok emtiadan daha duyarlı. Fed’in para politikasını sıkılaştırmaya beklenenden daha erken başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve doların yükselmesiyle altın fiyatları mayıs ayının başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ons altın 1.870 dolar seviyesinden başladığı geçtiğimiz haftayı yüzde 6’ya yakın değer kaybıyla 1.767 dolardan tamamladı. Kıymetli metal genellikle enflasyona karşı bir önlem olarak tercih edilse de, Fed yüksek enflasyonun uzun sürmesine izin verilmeyeceğinin sinyalini vererek teşviklerin daha hızlı daralması için kapıyı açtı. Bu, faiz getirmeyen altının cazibesini azaltıyor. Kısa vadede fiyatların güç kazanması için 1.805 doların üzerinde kalıcı olması gerektiğine dikkat çeken uzmanlara göre, 1.785’in altındaki kalınması teknik görünümü zayıflatabilir. Uzun vadeli beklentilere bakıldığında UBS Group, fiyatların yıl sonuna kadar ons başına 1.600 dolar olacağını tahmin ediyor. Commerzbank ise üçüncü çeyrek için altın fiyat beklentisini 1.900 dolardan 1.850 dolara indirmekle birlikte, 2021 sonunda 2.000 dolar/ons tahminini sürdürüyor.

Bakırda talebin hız kesmesi fiyatları bir süre baskılayabilir

Bir yıl süren ralliyle mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan kırmızı metal özellikle Çin’den gelen talepten güç buldu. Fiyatlar yılbaşından bu yana 18 yükseldi. Ancak imalatçılardan gelen siparişlerin azalmaya başladığına dair işaretler var. Londra Metal Borsası (LME) verileri, stok artarken, nakit ve 3 ay vadeli işlem fiyatları arasındaki farkın azaldığını gösteriyor. Bu da talebin hız kestiği olarak yorumlanıyor. Bakır fiyatlarında artış bekleyenler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araç yatırımlarının Avrupa ve Kuzey Amerika'da talebin canlanmasını sağlayacağından emin. Yine de, bakıra yönelik harcamaların fabrika siparişlerine yansımasının biraz zaman alabileceği ve azalan talebin fiyatları bir süre baskı altında tutabileceği belirtiliyor. TD Securities emtia stratejisti Daniel Ghali, ”Çin emtia fiyatlarıyla mücadele etmek için spekülatif alımları denetleyerek ve metal rezervlerini serbest bırakarak fiyatlar üzerinde baskıyı artırıyor” şeklinde konuşuyor.

Demir cevherinin yönünü Çin çelik piyasası çizecek

Şu anda en değişken emtialar arasında olan demir cevherinin gidişatını tahmin etmek zor olabilir. Bir süre önce rekora yükseldikten sonra sert bir geri çekilme yaşayan ve ardından birkaç hafta içinde yeniden boğa piyasasına geri dönen demir cevheri, en büyük tüketici Çin’in talebini yakından takip ediyor. %62 Fe demir cevherinin fiyatı bu yıl yüzde 40’tan fazla artarak 230 dolara yaklaşmasının ardından şu sıralar 200 doların hemen altından satılıyor. Hem boğalar hem de ayılar, Çin'in yüksek emtia fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskıları kontrol altına almaya ve büyük çelik sektörünü daha yeşil hale getirmeye yönelik eş zamanlı hedeflerini yakından takip ediyor. Analistler, Çin'de çelik fabrikaları ve ülke genelindeki stokların sağlam artış göstermesiyle inşaat çelik talebinde mevsimsel düşüşün geldiğinin ve demir cevheri fiyatlarını baskılayacağını belirtiyor.