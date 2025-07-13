Emtia piyasalarında geçen hafta Trump tarifeleri etkili oldu

Geçtiğimiz hafta küresel emtia piyasalarında yön arayışı hakimdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalata yönelik tarife açıklamaları, jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına dair sinyaller, fiyatlamalarda belirleyici rol oynadı.

Trump’ın, Kanada’dan ithal ürünlere 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulanacağını ve bakır ithalatına özel olarak yüzde 50 tarife getirileceğini duyurması, ticaret savaşı endişelerini yeniden tetikledi. Bu gelişmeyle bakır fiyatı uluslararası piyasalarda libre başına 5,81 dolarla rekor seviyeye çıktı.

Fed’in faiz indirimi beklentisi ise genel olarak emtia talebini destekledi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42’ye yükselirken, dolar endeksi haftayı yüzde 0,7 artışla 97,9’da kapattı. Güçlü dolara rağmen, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla değerli metallere yöneldiği görüldü. Altın, gümüş, platin ve paladyum haftayı sırasıyla yüzde 0,5 ila yüzde 7,2 oranında artışla tamamladı.

Baz metallerde ise karışık bir seyir izlendi. Trump’ın tarifesiyle destek bulan bakır haftayı yüzde 10,4 değer kazancıyla kapatırken, alüminyum ve çinko yüzde 0,3 yükseldi. Buna karşılık, kurşun yüzde 1,8 ve nikel yüzde 0,8 oranında geriledi.

Doğal gaz fiyatları geriledi

Enerji tarafında Brent petrol, Uluslararası Enerji Ajansı’nın sıkı arz uyarıları ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım sinyalleriyle yüzde 3,1 prim yaptı. Ancak OPEC’in Çin talebindeki yavaşlama nedeniyle 2026-2029 için küresel petrol talebi tahminlerini düşürmesi, ileri vadeye dair temkinli bir görünüm sundu. Doğal gaz fiyatları ise yüzde 2,1 geriledi.

Tarım emtialarında ise fiyatlar ihracat verileri ve üretim bölgelerinden gelen haber akışına bağlı olarak dalgalı seyretti. Buğday, mısır, pirinç ve soya fasulyesi düşerken, şeker ve kakao fiyatları hafif yükseldi. Pamuk ve kahvede ise düşüş gözlendi.