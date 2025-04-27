Emtia piyasalarında karışık seyir sürüyor: Altın rekor kırdı, petrol geriledi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen ticaret görüşmelerinin olumlu ilerlediğini açıklarken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise tarifelerin iş gücü piyasasını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Jeopolitik cephede ise Rusya ile ABD'nin Ukrayna krizine çözüm arayışlarının sürdüğü ifade edildi. Öte yandan, dolar endeksinin düşük seviyelerde seyretmesi emtia talebini desteklerken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme yatırımcıların ilgisini artırdı.

Altında yeni rekor: 3.500 dolar

Değerli metallerde hafta genelinde dalgalı bir görünüm hakimdi. Altının ons fiyatı, 3.500 dolarla yeni bir tarihi zirve gördükten sonra hafif gerileyerek haftayı yüzde 0,1 artışla 3.319 dolardan kapattı. Paladyum yüzde 2,2 değer kaybederken, platin yatay bir seyir izledi, gümüş ise yüzde 2,1 yükseldi.

Baz metallerde Çin etkisi

Baz metallerde, ABD-Çin ticaret savaşının şiddetlenmeyeceği beklentisiyle nikel hariç pozitif bir görünüm hakim oldu. Libre bazında fiyatlar, bakırda yüzde 3,2, kurşunda yüzde 1,3, alüminyumda ve çinkoda yüzde 2,3 artarken, nikel yüzde 1,3 geriledi.

Petrolde arz endişeleri hakim

Petrol piyasasında ise fiyatlar, OPEC+ grubunun üretim artışı planları ve Rus petrolünün küresel piyasaya dönüş ihtimaliyle geriledi. Brent petrol haftalık bazda yüzde 1,6 değer kaybederken, doğal gaz fiyatı yüzde 7 düştü. ABD'nin İran ile yürüttüğü nükleer müzakereler ve Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmeler de arz fazlası beklentilerini güçlendirdi.

Tarım emtialarında hava koşulları belirleyici oldu

Tarım emtia piyasasında karışık bir seyir izlendi. ABD’de ekim çalışmalarını etkileyen olumsuz hava koşulları ve bazı bölgelerdeki kuraklık riskleri fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Chicago Ticaret Borsası'nda soya fasulyesi yüzde 1,1 artarken, buğday yüzde 3,1, pirinç yüzde 4 ve mısır yüzde 1,3 geriledi. Hindistan'da rekor seviyeye ulaşan pirinç stokları da arz baskısını artırdı.

Brezilya'da kahve üretimine ilişkin olumsuz beklentiler ise kahve fiyatlarını destekledi. Haftalık bazda Intercontinental Exchange'te kahve fiyatı yüzde 7,1, şeker yüzde 2, pamuk yüzde 2,3 yükseldi. Kakaoda ise arz endişeleriyle birlikte yüzde 13,6 gibi dikkat çekici bir artış yaşandı.