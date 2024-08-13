Emtiada gündem resesyon ve jeopolitik riskler

Emtia piyasasında ge­çen hafta jeopolitik risklerin etkisiyle ener­ji grubunda yükselişler görü­lürken, küresel ekonomik ak­tiviteye ilişkin endişelerin devam etmesiyle diğer grup­larda karışık seyir izlendi.

ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaş­layabileceği endişesiyle ge­çen hafta küresel piyasalarda görülen tarihi satış baskısının etkileri varlık fiyatları üze­rinde de görüldü. Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin, pay piya­salarının yanında emtia piya­sasının yönü üzerinde de be­lirleyici olabileceğini kaydetti.

Enerji grubu sert yükseldi

Geçen hafta enerji grubuna bakıldığında Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,1, New York Ticaret Borsası'nda işlem gö­ren doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fi­yatı yüzde 9,9 arttı.Küresel pet­rol rezervlerinin çoğunluğu­nun bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından çatışmaların daha geniş alana yayılma ihtimali, petrol piyasa­larında arz endişelerini besle­di.

Ukrayna birliklerinin Rus­ya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatı­nı sağlayan geçiş noktasını ele geçirdiği haberiyle doğal gaz fi­yatları da sert yükseldi.

Değerli metal fiyatlarında satış baskısı yoğun

Değerli metal fiyatlarında ise satış baskısı yoğun bir şekilde hissedildi. Ons bazında altın yüzde 0,5, gümüş yüzde 3,9, pla­tin yüzde 3,7 değer kaybeder­ken, paladyum yüzde 1,6 değer kazandı.

Asya kaynaklı carry trade stratejilerinin değişme­siyle artan likidite ihtiyacı de­ğerli metallerde satış baskısı­na neden oldu. Analistler, tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını söy­ledi. Resesyon endişeleriyle yüzde 3,66 ile Haziran 2023'ten beri en düşük seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bu endişelerin azalmasıyla daha sonra yüzde 4 seviyesinin üze­rini test etti ve haftayı 15 baz puan artışla yüzde 3,94'ten ta­mamladı.

Öte yandan tezgah üstü piya­sada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 3,5 aza­lırken, nikelde yüzde 0,2, kur­şunda yüzde 0,8, çinkoda yüz­de 3,4 ve alüminyumda yüzde 1,5 arttı. Kanada'daki çelik ve alüminyum üreticilerinin, As­ya'da üretilen metallerin Ka­nada pazarını baskıladığını ve iç piyasayı tehdit ettiğini be­lirtmesi ve ülkenin Başbakanı Justin Trudeau hükümetine Çin ürünlerine hızla yeni güm­rük vergileri getirmesi çağrı­sında bulunması, baz metal­lerde arz endişelerini gündeme getirdi. Ayrıca Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıl­lık bazda temmuz ayında yüzde 0,5 artarak beklentileri aşması da baz metallerde talep endişe­lerinin azalmasına neden oldu. Artan bakır stokları ise bakır fi­yatları üzerinde baskı oluştur­maya devam ediyor.

Mısırda talep yüzde 2,1 azaldı

Tarım grubunda geçen haf­ta üretim kaynaklı etkilerle ka­rışık bir seyir izlendi. Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 0,7 ar­tarken, mısırda yüzde 2,1, soya fasulyesinde yüzde 2,4, pirinç­te yüzde 0,7 azaldı. Intercon­tinental Exchange'de libre ba­zında fiyatlar, pamukta yüzde 1,5 azalırken, kahvede yüzde 1,5, şekerde yüzde 2,6 yükseldi. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 13 yükseldi.

Buğdayda talep endişeleri azalırken, söz konusu talep endişeleri pamuk­ta, mısırda, soya fasulyesinde ve pirinçte devam etti. Şeker pi­yasasında küresel üretim açığı beklentilerinin sürmesi, şeker fiyatlarını yükseltti. Brezilya'da kahve üretiminin azalabilece­ğine dair artan endişeler ise kahve fiyatlarının artmasına yol açtı. Batı Afrika'da yağışla­rın yetersiz olması da kakaoda üretim endişelerini sürdürdü ve fiyatların geçen hafta sert yük­selmesinde önemli bir unsur olarak öne çıktı.