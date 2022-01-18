Emtiada zirveye dönüş denemesi yapılacak

Evrim KÜÇÜK

Emtia piyasaları yıla güçlü bir başlangıç yaptı. Enerjiden endüstriyel metallere ve tarım ürünlerine kadar birçok ürünü izleyen S&P GSCI endeksi yılbaşından bu yana yüzde 6’dan fazla yükseldi. Artan talebe karşın elverişsiz hava koşulları, elektrik ve yakıt fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerini yükseltmesi nedeniyle tedarik tarafında oluşan baskılar, lojistik sorunlar gibi nedenlerle yılın ilk çeyreğinde emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Teknik analizler ocak-mart döneminde hem tarımsal ürün hem de metallerde yükseliş trendine işaret ediyor. Bakır ve alüminyum fiyatlarının 2021 yılındaki en yüksek seviyelerine yaklaşması beklenirken, tahılların, kahve ve kakao fiyatlarının da daha yüksek seviyeleri test etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl çok hızlı yükselen palm yağı fiyatlarının yeniden rekor seviyeye gelebileceği tahmin ediliyor. Reuters tarafından yapılan yılın ilk çeyreğine ilişkin teknik görünüm raporuna göre birçok üründe trendin genellikle yukarı yönlü olduğu söylenebilir.

1. çeyrek fiyat beklentileri

Palm yağında yön yine yukarı

Fiyatlarda ekim ayında başlayan düzeltme yerini yükselişe bıraktı. Geçen yılın ekiminde tonu 5.220 ringit seviyesine çıkan palm yağı fiyatları sert bir geri çekilmenin ardından ocak ayında yeniden yükseliş eğilimine girdi. Dünyanın ikinci büyük üreticisi Malezya’da palm vadeli işlemleri bu ay, ülkenin palm yağı stoklarının beklenenden fazla düştüğüne işaret eden veri sonrasında ton başına 5.000 ringitin üzerine çıkarak rekor seviyeye doğru hareketlendi. Olumsuz hava koşullarıyla ilgili endişelerden etkilendiği için son üç aydaki en büyük kazancını sağlayan fiyatların yeniden 5.220 ringiti görebileceği belirtiliyor.

Bakırda 10.175 dolar test edilebilir

Teknik analizler bakır piyasasında yukarı yönlü hareketliliğe işaret ediyor. LME’de tona başına fiyatın içinde bulunduğumuz çeyrekte 10.175 dolarlık direnci yeniden test edebileceği, bu seviyenin aşılmasının 11.714 dolara tırmanışı tetikleyebileceği tahmin ediliyor. Bakırda 4.371 dolarda başlayan rallinin düzeltmesi 8.909 dolarda son bulurken, şu an 9.880 dolar seviyesinde olan fiyatların en yakındaki direnç olarak gösterilen 9.981 doları aşması halinde 10.715 dolar hedefl enecek. Burada 10.274 doların üzerinde kalıcılık sağlarsa 11.700 dolar bir hedefl enebilir. 9.214 doların altındaki hareketlerde ise 8.312-7.559 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Alüminyum, 3 bin doların üzerini hedefliyor

Fiyatlar bu ay ton başına 2.900 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Fiyatların Ekim 2021’in sonundan bu yana en yüksek seviyede olmasında Avrupa’da yaşanan elektrik krizinin alüminyum üretimini olumsuz etkilemesi ve stoklardaki düşüş etkili oluyor. Fiyatlarda yükselişin süreceği tahmin ediliyor. Reuters tarafından yapılan projeksiyonda fiyatların geçen ekim ayında görülen 3.229 dolarlık seviyeyi yeniden test edebileceği öngörülüyor. Ancak fiyatların 2.718 doların altına düşmesinin boğa görünümüne zarar verebileceği, fiyatların 2.564 doların altına düşmesinin ise güçlü bir ayı piyasasının emaresi olabileceği ekleniyor. 2.832 doların zerinde kalındıkça yükselişin korunması bekleniyor.

Soya’da 14.65 dolar kritik seviye

Fiyatlar USDA’nın, Brezilya, Arjantin ve Paraguay gibi büyük ihracatçılarda üretim beklentisini düşürmesiyle birlikte yılbaşından bu yana yüzde 3.5 artarak kile başına 13.7 dolar civarından satılıyor. Teknik göstergelere bakıldığında ise fiyatların yılın ilk çeyreğinde yükselmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan analizlere göre fiyatlar 14.65 dolar seviyesini test edebilir ve bu 15.46 doların yolunu açabilir. Bunun sonrasında ise Mayıs 2021’de kaydedilen 16.77 dolar bulunuyor. 13.34 doların altına doğru yaşanacak kırılmada ise 12.87 dolarla sınırlanan bir geri çekilme yaşanabileceği uyanışı yapılıyor.

Mısır piyasaları oynak

Vadeli işlemler, zayıf talep ve daha yüksek arz beklentisi nedeniyle yılın başından bu yana en düşük seviye olan kile başına 6 doların altına inmiş durumda. Çin, 2021/22 mısır tüketimine ilişkin tahminlerini, hem hayvan yemi hem de sanayi sektörlerinden gelen talebin yavaşlaması nedeniyle 290.7 milyon tondan 287.7 milyon tona düşürdü. Aynı zamanda, ABD Tarım Bakanlığı son raporunda 2021/22 mısır üretimi projeksiyonlarını 53 milyon artışla 1 5.115 milyar kileye çıkardı. CBOT’da fiyatlar 5.96 doların üzerinde kaldıkça yeniden 6.64 dolara ve oradan da 7.0 dolara tırmanabileceği hesaplanıyor. 7.75 dolarlık senaryolar ise gerçekçi bulunmuyor. Olası gere çekilmelerde 5.80 doların altına inilmesi 5.60 dolara dönüşe neden olabilir.

Buğday, 8 doların üzerine çıkabilir

Chicago buğday vadeli işlemleri kile başına 7.4 dolarla 11 haftanın en düşük seviyelerinde. 7.94 direncinin altına inilmesi 7.04’e kadar fiyatların çekilmesine neden olabilir. Fiyatların yeniden 7.87 doların üzerine çıkması ise 8.50 doları hedef haline getirebilir. Yılın ilk çeyreğine ilişkin teknik analizinde Reuters, fiyatların 8.47 dolar direncini yeniden test edebileceğini belirtiyor. Burayı geçmeyi başarması halinde buğday vadelilerinde bir sonraki hedef 9.92 dolar olabilir.

Kahve, düşük mahsulden destek buluyor

Arabica kahve vadeli işlemleri şu sıralar ICE’de pound başına 2.4 dolarla 10 yılın zirvesine yakın seyrediyor. 2021’deki kuraklık ve donlarla birlikte Brezilya’nın mahsul görünümündeki bozulma, aynı zamanda COVID-19 kısıtlamalarının neden olduğu lojistik sıkıntılar, artan küresel talep, yüksek gübre ve yakıt maliyetleri, devam eden işgücü sıkıntısı kahve fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu çeyrek dönemde fiyatlar 2.56 dolar direncini test edebilir ve burayı aşarsa 2.7880 dolara ulaşabilir. 2.25 dolarlık destek seviyesinin altına inilmesi ise 2.04-2.21 bölgesine geri dönüşün önünü açabilir.

Kakao, 2.821 dolara doğru hamle yapabilir

Kakao vadeli işlemleri ton başına 2.600 dolara yakın işlem görüyor. Fiyatların 1 ayın en yüksek seviyesinde bulunmasının nedeni yüksek talebe karşın arzın sıkışık olması bulunuyor. Uluslararası Kakao Örgütü yakın tarihli bir raporunda, 2021/2022 sezonunda küresel kakao talebinin 4.9 milyon ton artacağını öngördü. Fiyatların bu çeyrek içinde 2.682-2.821 dolar/ton aralığına çıkabileceği öngörülüyor. Kakao fiyatları daha önce 2 kez 2.821 dolar bariyerine takılmıştı. Yeniden bu seviyeyi yakalarsa bu kez aşma şansının olabileceği belirtiliyor. 2.370 dolar ise, düşüş trendine girmemek için korunması gereken destek seviyesi olarak gösteriliyor.