Fed, altın yatırımcısına havlu attırdı

Evrim KÜÇÜK

Güçlü ABD Doları, altın fiyatında yukarı hareketin önüne geçmeye devam ediyor. Altın fiyatlamalarında ‘Fed Kararı’ sonrasında oluşan negatif hava halen devam ediyor ve ons altında yükseliş hamleleri cılız kalıyor. Sarı metal haziranda yüzde 7.7 değer kaybıyla son 5 yılın en kötü aylık performansını gösterdi. Her ne kadar fiyatlar çeyrek dönem bazında yüzde 3 yukarıda olsa da analistlere göre, Dolar Endeksi 92 seviyesinin üzerinde kaldıkça ve ons altın 1.785 dolar direncini geçemedikçe aşağı yönlü riskler sürüyor. Uzmanlara göre doların değer kazanmaya devam edeceği algısı spekülatif yatırımları caydırarak altın üzerindeki baskıyı artırıyor.

15-16 Haziran’da Fed’in para politikası toplantısı sonrasında faiz artışlarının beklenenden önce gerçekleşebileceği beklentisi ortaya çıkarken, varlık alımlarının azaltılmasına yönelik adımların sesleri duyulmaya başlandı. Bununla beraber Fed yetkililerinin ‘şahinvari’ açıklamaları devam etti. 2022'de Fed'in faiz artışı kararı alabileceğine yönelik yönlendirmelerde bulunan Fed yetkililerine yenisi eklendi. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, ABD'de tam istihdamın gerçekleşmesi ve enflasyonun Fed'in hedeflediği seviyeye gelmesi durumunda 2022 sonunda Fed'in faiz artırmayı düşünebileceğini belirtti.

Aşağıda 1.750, yukarıda 1.800 dolar önemli

Fed’in tonunu şahinleştirmesi ve Fed üyelerinin faiz artırım beklentilerini öne çekmesi sonrasında dolar endeksindeki yükseliş eğilimi nedeniyle son 5 yılın en kötü aylık performansını gösterdi. Sarı metalin hareketleri 1.760-1.1770 dolar aralığına sıkıştı.

Analistlere göre altın için aşağı doğru hareketlerde sırasıyla 1.750, 1.745 ve 1.735 dolar seviyeleri önemli destek seviyeleri. Sonrasında 1.722 dolara kadar gerileme olabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 1.788 önemli bir direnç iken, 1.800 ana direnç olarak gösteriliyor. Buranın üzerine tırmanması halinde izlenecek diğer direnç seviyeleri 1.825 ve 1.825 dolar olacak.

Deutsche Bank: Enflasyon cini şişeden çıkmayınca altın yükselemiyor

Enflasyon cininin bir süre daha şişede tutulacak gibi gözüktüğünü belirten Deutsche Bank, faiz oranlarındaki atışın altını ürküttüğünü söylüyor. Bu durumun yatırımcı ilgisini sınırlandırdığını dile getiren Alman bankanın stratejistleri, fiyatların da baskılandığını belirtiyor. Altına son zamanlarda alımları tetikleyen bazı faktörlerin sürdürülebilir olmadığını düşünen Deutsche Bank, “Enflasyon endişeleri piyasa dinamiklerini fazla değiştirmedi. Son zamanlardaki altın fiyatlarındaki artışlar ılımlı oldu. Ekonomik büyüme oranlarının iyileştirilmesi ve nominal getirilerin artması altında ciddi kazançları caydıracaktır” değerlendirmesinde bulunuyor. ETF'lere yenilenen girişlerin henüz ikna edici olmadığını ifade eden banka, bireysel ve spekülatif yatırımcı pozisyonlarının düşük olduğuna dikkat çekiyor. Banka, gelecek 12 ayda altının ons fiyatını 1.850 dolar olarak tahmin ediyor.

Commerzbank: Altın fiyatları 1.735 dolardan yukarı döner

Bazı bankalar altın için yükseliş beklentisini koruyor. Commerzbank, 2019-2021 yükseliş trend çizgisinin geçtiği 1.735 doların önemli bir seviye olduğunu dikkat çekiyor. Satış baskısının sürmesiyle sarı metalin bu seviyeleri test etmesini bekleyen bankanın stratejistleri, buranın altına inmediği sürece yukarı yönlü hareketlerin devam etmesinin beklenebileceğini söylüyor. Uzun vadede Kasım 2020’nin en yüksek seviyesi 1.965, 1.989 ve ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi 2.072 dolar beklentisini koruyan banka, “ancak ons altın 1.728 doların gerisine düşerse, mart ayının en düşük seviyesi 1.676 doların yeniden test edilebileceği uyarısı yapıyor.

Credit Suisse: Konsolidasyonun aşağı doğru genişleme riski var

İkinci çeyrekte altın kritik 1.966 dolara ulaşmayı başaramadı ve 200 günlük hareket ortalamasının altına indi. Credit Suisse'deki stratejistlere göre bu durum 3’üncü çeyrekte, geçen ağustostan bu yana devam eden konsolidasyonun aşağı doğru genişlemesi riski oluşturuyor. Fiyatların 1.755 dolardaki desteğin altını görmesi halinde yılbaşından bu yana dip seviyelere geri dönüleceği uyarısı yapan stratejistler, eğer altının sonraki desteklerde tutunmayı başaramazsa 1.561 doların bile gündeme gelebileceğini düşünüyor. “Fiyatların rekor seviyeleri yeniden dönmesi için ise 1.966 doların üzerine çıkılmasına ihtiyaç var” diyen banka, 2.072 dolarlık rekorun aşılması halinde önemli direnç seviyesi olarak 2.300 doların hedefleneceğini belirtiyor. Banka, güçlü doların reel getirileri baskı altında tutmasının ise altın için rüzgarların tersten esmesine neden olduğunu hatırlatıyor.