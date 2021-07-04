Fed, altın yatırımcısına havlu attırdı

EVRİM KÜÇÜK

Güçlü ABD Doları, altın fiyatında yukarı hareketin önüne geçmeye devam ediyor. Altın fiyatlamalarında ‘Fed kararı’ sonrasında oluşan negatif hava halen devam ediyor ve ons altında yükseliş hamleleri cılız kalıyor. Sarı metal haziranda yüzde 7.7 değer kaybıyla son 5 yılın en kötü aylık performansını gösterdi. Her ne kadar fiyatlar çeyrek dönem bazında yüzde 3 yukarıda olsa da analistlere göre, dolar endeksi 92 seviyesinin üzerinde kaldıkça ve ons altın 1.785 dolar direncini geçemedikçe aşağı yönlü riskler sürüyor.

Uzmanlara göre doların değer kazanmaya devam edeceği algısı spekülatif yatırımları caydırarak altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Analistlere göre altın için aşağı doğru hareketlerde sırasıyla 1.750, 1.745 ve 1.735 dolar seviyeleri önemli destek seviyeleri. Sonrasında 1.722 dolara kadar gerileme olabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 1.788 önemli bir direnç iken, 1.800 ana direnç olarak gösteriliyor. Buranın üzerine tırmanması halinde izlenecek diğer direnç seviyeleri 1.825 ve 1.825 dolar olacak.

Gemicilikte yeni kurallar iridyum ve rutenyumu destekliyor

Gemicilik sektörüne ilişkin düzenlemeler değerli metal ailesinden rutenyum ve iridyum fiyatlarına destek veriyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından oluşturan ve 8 Eylül 2024 yılına kadar hayata geçirilmesi gereken balast suyu arıtma sistemleri D2 standartlarına uyum çalışmaları elektrokimyasallara talebi artıyor. Zira balast suyu arıtma metotlarından elektroklorlama işleminde klor üretimi için rutenyum ve iridyum kaplı elektrotlar kullanılıyor. Elektrokimyallar küresel iridyum talebinin yüzde 25'ini (65 bin ons) ve rutenyumun yüzde 20'sini (185 bin ons) oluşturuyor. 2020’de ortalama fiyatı ons başına 2.550 dolar olan iridyum bu yıl mart ayında 6.000 dolara yükseldikten sonra şu sıralar 5.750 dolardan satılıyor. Yıla 270 dolar/ ons seviyesinden başlayan rutenyum ise 750 dolara yükselmiş durumda.

Gümüş panellerinin maliyetinde artış gümüşü düşündürüyor

Gümüş, fotovoltaik (PV) hücrelerin önemli bir bileşenini oluşturuyor. Küresel güneş PV endüstrisi geçtiğimiz yıl 101 milyon onsla fiziksel gümüş talebinin yüzde 10’unu oluşturdu. Ancak PV modüllerinde kullanılan diğer hammaddelerin fiyatlarındaki artışın güneş enerjisi maliyetini artırmasından ötürü gümüş talebini baskılayabileceği beklentisi oluştu. Bu durum endüstriyel bir metal olan gümüşü düşündürüyor. Fed’den gelen şahin açıklamalar sonrasında 25.5-26.0 bandını aşmakta zorlanan beyaz madenin ons fiyatı haziranda yüzde 6.8 kayıp verdi. Analistlere göre gümüşte konsolidasyon sona ermek üzere ve alım seviyesi yaklaşıyor. Özellikle 27 doların üzerinde 'al' sinyali güçlenecek.