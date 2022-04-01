Fed, gümüşe diş geçirmeye çalışıyor

Evrim KÜÇÜK

Rusya ve Ukrayna barış görüşmelerinin piyasalarda iyimser bir hava yaratmasıyla ons gümüş 24.0 dolar seviyesinin altına düştükten sonra toparlayarak 24.50 bölgesine geri döndü. Ancak yükseliş için aşılması gereken 25.50 doları geri alınmadıkça baskı bertaraf edilmiş olamayacak. Mart ayında fiyatları destekleyen savaş primi şimdilik azalmış görünüyor, gözler yine Fed’e çevriliyor. Bu noktada değerli metal uzmanı Peter Krauth, “Fed’in gücü enflasyonu durdurmaya yetmeyecek. Enflasyon psikolojisi gümüşü yılın geri kalanında 28 dolara taşıyacak” diyor.

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri piyasalarda havayı yumuşatıyor. Öte taraftan Çin’de devam eden COVID-19 karantinaları, enerji fiyatlarındaki genel artışlar, enflasyon baskılarının giderek artıyor olması, küresel tedarik zincirlerinde yaşanmaya devam eden tıkanıklıklar değerli metalleri yukarı yönde hareket ettirecek unsurlar olarak gösteriliyor.

Ancak madencilik sektörü uzmanı ve Silver Stock Investor editörü Peter Krauth, Fed’in faiz artırımına resmen başlamasının aslında gümüşü çoğu kimsenin düşündüğü gibi negatif değil pozitif etkileyeceğini ileri sürüyor. Krauth gümüşte yükseliş tezini şöyle açıklıyor.

Yüksek faiz ekonomiyi domino etkisiyle durgunlaştırır

“Çünkü Fed enflasyonu durduramaz. Enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarında büyük ve hızlı artışlar gerekecek. Ancak bu, hisse senedi piyasalarında geri teper. Fed’in hızlı faiz artırması, ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatacak ve muhtemelen bazı zombi şirketlerinin batmasına neden olacak. Bu da mortgage oranlarını yükseltir ve konut sektörünü zor duruma sokar. Böylelikle inşaat ve inşaat malzemeleri sektörü hız keser. Yani güçlü faiz artışı domino etkisi yaratır. Bir durgunluk oluşması halinde Fed ekonomik aktiviteyi canlandırmak için oranları düşürmeye çalışır. Ancak faiz düşürecek alan yok. Yatırımcı bir süre sonra enflasyonun yönetilemediğini görecek. Enflasyonist psikolojinin devreye girecek. İnsanlar enflasyonun önümüzdeki birkaç yıl boyunca yüksek seviyelerde kalacağını kabul etmeye başlayacak. Sürmesi beklenen enflasyon şoku gümüş alımlarını destekleyecek. Bunun örneği 1970’lerde gümüşte yaşanan artışlarda görüldü. Gümüşün yukarı yönlü hedefl eri 26.50, 27 ve ardından 28 dolar.

5G, 350 milyon ons talep yaratacak

Gümüş için tüketici elektroniği talebi artıyor. 2020'deki düşüşten sonra, gümüş elektrik ve elektronik talebi, 2021'de toplam küresel gümüş tüketiminin yüzde 25'inden fazlası olan yaklaşık 335 milyon onsa ulaştı. Yani yüzde 10'luk bir büyüme yaşadı. Bu pazar segmentinin büyümesi 2022’de devam edecek. Ukrayna'daki çatışmanın ekonomik etkileri çok şiddetli veya uzun ömürlü olmazsa talebin 350 milyon onsu aşabileceği belirtiliyor. Bunun itici güçlerinden biri 5G akıllı telefonlar ve baz istasyonları olacak.

5G, 4G'den daha fazla gümüş gerektiriyor

5G kulelerinin etkili menzili, 4G ağları için kullanılanlardan çok daha azdır. Bu nedenle, eşdeğer kapsama için çok daha yüksek bir baz istasyonu yoğunluğu gereklidir. 5G'nin ulusal ağlara eklenmesi, 4G'den daha fazla gümüş gerektiriyor. 5G akıllı telefon sevkiyatlarındaki en büyük büyümenin 2021-23'ten beklenmesi nedeniyle önümüzdeki iki yıl bu açıdan kritik öneme sahip olacak. Çin, 2021 sonu itibarıyla tahmini 1.3 milyon 5G baz istasyonuna sahipken, ABD ve AB’nin 2021 son çeyrekte sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 62'lik bir kapsama alanına sahip olduğu tahmin ediyor. Kısa vadeli talep artışının çoğu bu pazarlara odaklanacak. Diğer taraftan Güneydoğu Asya da 5G'ye hazırlanıyor. Kullanıcı sayısı olarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan'da, 4G cep telefonları ile fiyat eşitsizliği daraldıkça, 5G pazar payı ve altyapı hizmeti artacak. Talep tarafından 5G’nin yakından takip edildiği gümüş piyasasında Ukrayna'daki çatışmanın yarattığı belirsizliğin enflasyonun yükseltmesiyle birlikte, kıymetli metal yönünün ön plana çıktığı ve fiyat artışlarının devam edebileceği belirtiliyor.