Fed’in enflasyon ikilemi altının çıkış kapısı olabilir

Evrim KÜÇÜK

Piyasaların yönünü çizecek Fed toplantısı tamamlanırken, altın Fed’in varlık alımlarını azaltma kararı ışığında yön bulmaya çalışıyor. Fed kararı öncesi satıcılı seyreden altın, Başkan Jerome Powell'in ‘güvercin ton’ taşıyan açıklamalarıyla tepkisini pozitife çevirdi. Powell’ın “enflasyonun ısrarcı şekilde bizim istediğimiz seviyelerin ötesine gittiğinin işaretlerini görürsek, politikada ayarlamalar yapılacak” sözleri altına destek verdi.

Ons altın ekim ayında bir miktar güç toplayarak yüzde 1.50 yükseldi. Ancak yılbaşından ekim sonuna kadar yüzde 6 kayıp verdi. Ons altın belirgin enflasyonist baskılara rağmen, gelişmiş merkez bankalarının COVID salgını teşviklerinden çıkış planlarından dolayı baskı hissetmeye devam ediyor.

Maliyet kaynaklı enflasyon faize tepki vermez

Artan enerji fiyatları ve tedarik zinciri sorunlarının enflasyonu yükseltmesi nedeniyle politika sıkılaştırma beklentileri yükseldi. Ancak Fed, bu mevcut enflasyon dalgasını geçici olarak görmeye devam ediyor ve maliyet kaynaklı enflasyonun genel olarak faiz artışlarına tepki vermediğinin farkında.

Değerli metal yatırım fonu ve analiz şirketi Sprott’a göre piyasada bu noktada bir politika hatasını fiyatlıyor; yani ekonomik yavaşlama ortamında parasal sıkılaşma. Kuruluş, Fed’i değerlendirdiği analizinde, Fed’in geçici olduğunu ileri sürdüğü enflasyondan çok büyümeye bakmak zorunda kalacağını savunuyor.

Başka bir deyişle düşük enflasyon için resesyona riskine girmektense enflasyonla büyümeye razı olabilir. Böyle bir durumda Fed, piyasada oluşturduğu şahin beklentileri karşılayamazsa yani varlık alımlarının ötesine geçip faizleri artırmazsa, büyük olasılıkla altın gibi enflasyondan korunma araçlarına talebi artırır.

1.800 doların üzerine çıkabilir

Varlık alımlarını zaten fiyatlamış olan piyasanın, Fed’in enflasyon ikilemine düşmesi halinde rotasını 1.800 doların üzerine çevirebileceği ve kademeli olarak 1.810, 1.830 seviyelerine gidebileceği belirtiliyor. Ancak fiyatlarda kritik bir destek olarak görülen 1.760 doların altına çekilmesi olması analistlere göre kısa vadede daha fazla düşüş getirebilir.

Mücevher tarafında altın talebi büyüyor

Altın yatırım piyasası üçüncü çeyrekte farklı akışlara tanık oldu: ETF çıkışları artarken, tüketicinin yönlendirdiği tarafta talep artışı vardı. Yılın üçüncü çeyreğinde altının çifte rolü ortaya çıktı. Yani altının yatırım tarafı baskı hissederken, mücevher sektörü ve merkez bankası talebinde yükseliş vardı. Altın talebi 2020'nin üçüncü çeyreğindeki 894 ton ile karşılaştırıldığında, bu yılın üçüncü çeyreğinde 871 ton oldu. Bu yüzde 7'lik düşüşün başlıca nedeni, geçen yılın rekor girişleri nedeniyle orantısız bir etkiye sahip olan ETF çıkışlarıydı. Ancak kuyumculuk henüz COVID öncesi seviyelere dönmemiş olsa da, tüketicinin yönlendirdiği sektörlerde talebin geçen yılki zayıflıktan hızla toparlanma eğiliminde olduğu görüldü. Özellikle ikinci çeyrekte COVID dalgasını atlatan Hindistan’da talep yeniden canlandı. Ülkede son çeyrekte bu eğilimin sürmesi bekleniyor. Merkez bankaları da alım yapmaya devam etti.

Powell ne dedi?

“Enflasyon geçici faktörlerden dolayı yüksek. Ekonominin pandemiden en çok etkilenen kesimleri toparlanıyorlar. Bugün kararlaştırdığımız varlık alım azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor. Yüksek enflasyonu yönlendiren faktörler COVID ile ilişkili faktörlerle bağlantılı. Küresel tedarik zincirleri normale dönecek, ancak bunun zamanlaması belirsiz. Faiz artırımı için şartlar yerine gelmedi, çünkü maksimum istihdam seviyesinde değiliz. Şuan faizleri artırma zamanı değil. Eğer enflasyonun ısrarcı şekilde bizim istediğimiz seviyelerin ötesine gittiğinin işaretlerini görürsek, politikada ayarlamalar yapılacak.”