Fed'in faiz artış sinyali bakır fiyatlarını düşürdü

Londra'da bakır ve diğer sanayi metallerinin çoğu, ABD Merkez Bankası Fed'in Mart'ta faiz artışı sinyali vermesi sonucu doların beş haftanın en güçlü seviyesine çıkmasıyla düşüş yaşadı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 04.44'te %0,9 düşerek 9.824 dolar/tona geriledi. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır ise %0,5 artarak 70.480 yuan/tona çıktı.

Fed başkanı Jerome Powell, "Komite, koşulların uygun olduğunu varsayarak Mart toplantısında federal fon oranını yükseltmeyi düşünüyor" dedi.

Peru'da yerli halk, MMG'ye ait Las Bamba bakır madeninin yolunu yeniden kapatacak



Peru'da yerli topluluğunun lideri, sakinlerin MMG'nin Las Bambas madeninin nakliye için kullandığı tartışmalı yolu bugünden itibaren trafiğe kapatacağını açıkladı.

Capacmarca bölgesinden Luis Huamani yaptığı açıklamada, madenin kullandığı karayoluna verilen ulusal otoyol statüsüne itiraz ederek açtıkları davanın çözümünü hızlandırmak için Peru yargısına baskı yapmak amacıyla yolu kapatacaklarını bildirdi.