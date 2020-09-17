Fed'in faiz kararı etkisiyle altın yüzde 1 düştü
Altın fiyatları Fed'in faiz kararı sonrasında yüzde 1 düştü.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüzde 0,0-0,25 aralığında sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin COIVD-19 krizini aşmak için daha fazla teşvik ihtiyavı olduğunu söylemesi ve benzer şekilde Birleşik Krallık ve Japonya'nın merkez bankalarının da faizleri sabit tutmalarının etkisiyle altın fiyatları yüzde 1 düştü.
Altın fiyatları dolar karşısında yüzde 1,03 değer kaybederek 1,938 dolara, euro karşısında yüzde 1 değer kaybederek 1,641 euroya geriledi.
Gümüş yüzde 2,21 düşüşle 26,58 dolara, platin yüzde 3,83 düşüşle 936,7 dolara ve paladyum yüzde 2,32 düşüşle 2.340,26 dolara geriledi.