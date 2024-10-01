Füzeler piyasaları vurdu: Petrol ve altın zirveye tırmandı!

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırıları sonrasında Brent petrol fiyatları jeopolitik risklerin artmasıyla hızlı bir yükseliş gösterdi.

Saldırı haberlerinin yayılmasıyla birlikte Brent petrol varil fiyatı 75.24 dolar seviyesine kadar çıktı.

İlk şokun ardından fiyatlar geriledi

Ancak piyasalardaki ilk şokun ardından, fiyatlar kısmen gerileyerek 73,78 dolar seviyesinde dengelendi.

Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş

Saldırı öncesinde Brent petrolün varil fiyatı 70 dolar civarında seyrederken, İran'ın İsrail'e füze fırlatmasıyla petrol fiyatları hızla yükseldi. Önce 75.24 doları gören Brent petrol, daha sonra 73,78 dolar seviyesinde dengelendi.

Günlük yükseliş oranı yüzde 3'ü aştı

Günlük yükseliş oranı ise yüzde 3'ü aştı. İran-İsrail gerilimindeki artışın petrol arzında kesintilere yol açabileceği endişesi, bu yükselişte etkili oldu.

Altın fiyatlarında güvenli liman hareketliliği

Altın da Ortadoğu’daki bu belirsizlik ve risk ortamından etkilendi. 'Güvenli liman' olarak bilinen altının ons fiyatı, İran'ın saldırı haberleri öncesinde 2.650 dolarken, saldırının ardından 2.670 dolara çıktı. Gün içinde ons fiyatı 2.662 dolara çekilse de günlük kazancı yüzde 1’in üzerinde kaldı.

Bu gelişmeler, hem petrol hem de altın fiyatlarının küresel risk unsurlarına karşı ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Analistler, gerilimin devam etmesi halinde piyasalarda daha fazla volatilite yaşanabileceğine dikkat çekiyor.