  1. Dünya Gazetesi
  2. Emtia Haberleri
  3. Goldman Sachs bakır fiyatı için tahminini yükseltti
Takip Et

Goldman Sachs bakır fiyatı için tahminini yükseltti

Goldman Sachs bakır arzının sıkışacağını öngörerek fiyat tahminini yükseltti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD'li yatırım bankası  Goldman Sachs, bakırın yeni petrol olduğunu savunarak fiyat  tahminini yükseltti. Yeşil enerjiye geçiş hızlandıkça ve bakır arzı sıkılaştıkça fiyatların yukarı gideceğini öngören Goldman Sachs, gelecek 12 ay için bakır fiyatı tahminini ton başına 11 bin dolar seviyesine çıkardı.

LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı hali hazırda düne göre yüzde 0,17  kayıpla 9.068 dolar seviyesinden işlem görüyor.