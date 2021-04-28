Goldman Sachs bakır fiyatlarının gelecek 6 ayda 11 bin dolar olmasını bekliyor

Küresel emtia fiyatlarında gelecek 6 ayda yüzde 13,5 daha yükseliş bekleyen ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, bakır fiyatının bu süreçte ton başına 11 bin dolar seviyesine yükselmesini beklediğini bildirdi.



Bakır fiyatı için 2021 yılı ortalama fiyat tahminini ton başına 9 bin 675 dolar olarak güncelleyen Goldman Sachs, ortalama fiyatın 2022'de ton başına 11 bin 875 dolar, 2023'te ise ton başına 12 bin dolar olacağını tahmin etti.



Goldman Sachs, 2024 ve 2025 için bakır fiyatı tahminlerini de ton başına 14 bin ve 15 bin dolar olarak açıkladı.



Alüminyum için 2021 ve 2022 fiyat beklentilerini ton başına başına 2 bin 300 ve 2 bin 500 dolar olarak ifade eden Goldman Sachs, çinko için fiyat tahminlerini ton başına 2 bin 900 ve 2 bin 750 dolar olarak ortaya koydu. Nikel fiyatını 2021'de ton başına 19 bin 437 dolar olacağını öngörürken, 2022 tahminini ton başına 20 bin dolar olarak duyurdu.