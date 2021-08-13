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Goldman Sachs, Brent petrol için yılsonu beklentisini 80 dolar olarak korudu

Goldman Sachs, sene sonu Brent petrol fiyat beklentisini 80 dolar olarak korudu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, ABD yönetiminin çağrısına  rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü e müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretiminde artış yapmasının beklenmediği  ve yıl sonu için Brent petrol fiyat beklentisini 80 dolarda tuttuğunu açıkladı.

Raporda, delta varyantı nedeniyle petrol piyasasında arz açığının  halihazırda 2,3 milyon varilden 1 milyon varile indiği kaydedildi.

Talep görünümünü aşılamaların belirleyeceği vurgulandı.