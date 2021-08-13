Goldman Sachs, Brent petrol için yılsonu beklentisini 80 dolar olarak korudu
Goldman Sachs, sene sonu Brent petrol fiyat beklentisini 80 dolar olarak korudu.
Foreks
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Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, ABD yönetiminin çağrısına rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü e müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretiminde artış yapmasının beklenmediği ve yıl sonu için Brent petrol fiyat beklentisini 80 dolarda tuttuğunu açıkladı.
Raporda, delta varyantı nedeniyle petrol piyasasında arz açığının halihazırda 2,3 milyon varilden 1 milyon varile indiği kaydedildi.
Talep görünümünü aşılamaların belirleyeceği vurgulandı.