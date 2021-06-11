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Goldman Sachs, Brent'te 80 dolara artış bekliyor

Goldman Sachs, Brent petrolün yaz aylarında 80 dolara çıkmasını  bekliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda petrol fiyatlarında yükselişin  devam etmesinin beklendiği belirtildi. Brent Petrol fiyatının yaz  aylarında 80 dolara ulaşabileceği vurgulandı.

Değerlendirmede OPEC+ ülkelerinin üretiminin talep büyümesinin  gerisinde kalacağı tahmin edildi. Küresel petrol talebinin Ağustos  ayında günlük 99 milyona gelmesinin beklendiği vurgulandı.