Goldman Sachs, Brent'te 80 dolara artış bekliyor
Goldman Sachs, Brent petrolün yaz aylarında 80 dolara çıkmasını bekliyor.
Foreks
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ABD'li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesinin beklendiği belirtildi. Brent Petrol fiyatının yaz aylarında 80 dolara ulaşabileceği vurgulandı.
Değerlendirmede OPEC+ ülkelerinin üretiminin talep büyümesinin gerisinde kalacağı tahmin edildi. Küresel petrol talebinin Ağustos ayında günlük 99 milyona gelmesinin beklendiği vurgulandı.