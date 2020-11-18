Goldman Sachs, emtia tahminlerini güncelledi

Goldman Sachs, emtia tahminlerini güncellediğini açıkladı. Kuruluş, ons altın fiyatı için 3, 6 ve 12 aylık beklentilerini 2300 dolar olarak sıralarken, gümüş için tahmin ise 30 dolar oldu.



Aynı sırayla ABD petrolü tahminleri 45 dolar, 49 dolar ve 60,5 dolar düzeyinde belirtildi. Brent petrol tahminleri ise 47 dolar, 51 dolar ve 63 dolar açıklandı. Bakır fiyatını 3, 6 ve 12 aylık dönemler için 7000, 7250 ve 7500 dolar olarak güncelleyen Goldman Sachs, alüminyum fiyatını ise 2000, 2050 ve 2100 dolar olarak tahmin etti.