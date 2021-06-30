Goldman Sachs OPEC+'tan günlük 500 bin varil üretim artışı bekliyor

Goldman Sachs, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) Bakanları Ortak İzleme Komitesi'nin 1 Temmuz'da yapacağı toplantıda Delta varyantının yarattığı riskleri dikkate alacağını ve üretim artırımında taktiksel davranmayı sürdüreceğini öngördü.



OPEC+ üyelerinin Delta varyantının yayılmasına karşı alınacak önlemlerin talepte toparlanmayı yavaşlatabileceğinden endişe edeceklerini öngören Goldman Sachs, OPEC+'nın ağustos ayı için üretimi günlük 500 bin varil artırmayı tartışmalarını beklediğini ifade etti.



Global petrol talebinin yıl sonuna kadar günlük 2,2 milyon varil daha artacağını tahmin eden Goldman Sachs, piyasada günlük 5 milyon varil arz açığı oluşmasını beklediklerini vurguladı. Piyasada hali hazırda günlük 2,3 milyon varil arz açığı bulunduğunu tahmin eden Goldman Sachs, stokların günlük 330 milyon varile gerilediğini de öngördü.

Diğer yandan Goldman Sachs petrol üretiminin günlük 1 milyon varil artırılması durumunda fiyatların 2-3 dolar düşeceğini tahmin etti.