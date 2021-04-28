Goldman Sachs petrol fiyatlarının 6 ay sonra 80 dolara yükselmesini bekliyor

Global emtia fiyatlarında rallinin gelecek 6 ayda güçlü bir şekilde devam edeceğini öngören Goldman Sachs, petrol fiyatının varil başına 80 dolar düzeyine yükselmesini beklediğini bildirdi.



Gelecek 6 ayda küresel petrol talebinin günlük 5,2 milyon varil artacağını tahmin eden Goldman Sachs, petrol talebinde özellikle haziran ayına kadar güçlü bir artış olacağını öngördü. Hali hazırda günlük 94,5 milyon varil olan talebin 2021 üçüncü çeyrekte günlük 99 milyon varile yükseleceğini tahmin etti.



Goldman Sachs, uluslararası seyahat sınırlamalarının mayıs ayında gevşetilmeye başlanması ile birlikte global jet yakıtı talebinin günlük 1,5 milyon varil artacağını da öngördü.