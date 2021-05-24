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Goldman Sachs petrolün 80 dolara yükselmesini bekliyor

Goldman Sachs petrol fiyatının varil başına 80 dolara doğru yükseleceğini öngörmeye devam ediyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Goldman Sachs, petrol fiyatlarının yukarı yönlü bir patika izlemeye devam  edeceğini öngörmeye devam ettikleri ve yaşanan geri çekilmeleri 80 dolar/varil seviyesine doğru bir hareket için pozisyon alma fırsatı olarak gördüklerini bildirdi.

Piyasanın şu anda İran'ın bu yas sonuna kadar piyasalara daha fazla  petrol arzı ile döneceğini fiyatladığını belirten Goldman Sachs, ancak  yatırımcıların bu yaz talepte yaşanacak toparlanmayı olduğundan düşük  tahmin ettiklerini savundu.

Goldman Sachs raporunda, "Petrol fiyatının 2021 dördüncü çeyrekte 80  dolar/varile ulaşacağını tahmin etmeye devam ediyoruz" dedi.