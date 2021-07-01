Gözler OPEC+ musluklarında

Deniz KILINÇ

ABD petrol stoklarında beklentilerin üzerinde düşüşle petrol fiyatları artmaya devam ederken gözler Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) yeni petrol üretimi kararında. OPEC+’ın sene başından bu yana yaklaşık yüzde 50 artan petrol fiyatlarını makul bir düzeyde tutmak için devreye girmesi ve üretimi artırması bekleniyor fakat uzun vadede petrol arzının fazla vereceği öngörüleri, müttefiklerin üretim kesintisini uzatabileceği ihtimalini de masada tutuyor. Gözler, OPEC+’ın bugün Viyana'da gerçekleşecek zirvede alacağı yeni arz kesintileri kararında.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerinin ABD’de petrol stoklarının 8,2 milyon varil düştüğü gelişmesi sonrası Brent petrol fiyatı TSİ 7:30’da varil başına yüzde 0,24 artışla 74,8 dolara, ABD ham petrol (WTI) fiyatı da yüzde 0,1 artışla varil başına 73,7 dolara ulaştı. COVID-19’un en bulaşıcı varyantı olan ve birden fazla mutasyon barındıran Delta Plus endişelerine rağmen talebin güçlü kalmasıyla Brent fiyatı, son yedi ayın altısını artışla tamamladı. Mizuho Securities enerji vadeli işlemler direktörü Bob Yawger, “Vadeli işlemler 2 Kasım’da COVID-19 aşısı geliştirildiği haberlerinden beri tek yönlü bir şekilde yukarı yönlü işlem görüyor” yorumunu yaptı.

OPEC+: Nisan 2022’den sonra arz fazlası olabilir

Öte yandan petrol piyasalarında OPEC+’ın petrol üretimi kararı beklenirken, OPEC+’ın Ortak Teknik Komitesi, yayınladığı uluslararası raporda “önemli belirsizlikler” ve Nisan 2022’den sonra petrol arzında bolluk riskine karşı uyardı. Raporda stokların 2022’nin üçüncü çeyreğinde 2015-2019 ortalamasının 96 milyon varil altında ve dördüncü çeyrekte 125 milyon varil altında olacağı tahmin edilirken, “2022’de yıl sonuna kadar 181 milyon varillik bir fazlaya yol açacak gözle görülür bir artış bekleniyor” denildi. Söz konusu rapor sonrası iki OPEC+ kaynağı, örgütün Mayıs 2020’de başlayan ve Nisan 2022’de sonlanması beklenen günlük 10 milyon varillik petrol kesintisini uzatabileceğini söyledi.

“Üretim 1 milyon varil artarsa fiyatlar 2-3 dolar düşer”

OPEC komite raporuna rağmen Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Direktörü ve OPEC temsilcisi Mele Kyari de örgütün üretimi artıracağı görüşünde. Kyari, Arise TV’ye verdiği röportajda, “Fiyatları düşürmenin tek yolu üretimi, yani arzı artırmak ve olacak olan şey bu. OPEC müdahale edecek” dedi. Kyari’ye paralel, Goldman Sachs analistleri de Delta varyantına yönelik önlemlerin talepte toparlanmayı yavaşlatabileceği endişeleri sebebiyle OPEC+’in ağustos ayında üretimi günlük 500 bin varil artırmasını bekliyor. Küresel petrol talebinin yıl sonuna kadar günlük 2,2 milyon varil daha artacağını tahmin eden Goldman Sachs, piyasada günlük 5 milyon varil arz açığı oluşmasını beklediklerini vurguladı. Goldman Sachs ayrıca petrol üretiminin günlük 1 milyon varil artırılması durumunda fiyatların 2-3 dolar düşmesini bekliyor.

İran ve Delta korkusuna rağmen ralli sürecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ABD’ye İran’a yönelik yaptırımları kaldırması çağrılarına rağmen iki ülke arasındaki belirsizlik ve Delta varyantı endişelerine rağmen uzmanlar, petrolde artışın devam edeceğine inanıyor. 44 analistin katıldığı bir Reuters anketinde, Brent fiyatının bu yıl yükselmeye devam ederek varil başına ortalama 67,48 dolar olacağı öngörülürken, ABD ve İran arasında olası bir anlaşmanın küresel petrol arzını güçlendirebileceği ve COVID-19 vakalarındaki artışla bunun petrol talebindeki toparlamayı olumsuz etkileyebileceği uyarıları yapılıyor. Aşılama ve sıcak havalara rağmen Delta varyantı hızla yayılmaya devam ediyor.