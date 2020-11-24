Gram altın 462 lira sevisine çekildi
Çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını 3.073 liradan satılıyor
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 462,9 liradan işlem görüyor.
Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından, önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 462,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.073 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 465,1 liradan tamamlamıştı.
Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 2'lik değer kaybının ardından düşüş eğilimini sürdürerek, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.829 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, COVID-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerindeki gerilimin azaldığını gösteren gelişmelerin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.