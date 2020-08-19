Gram altın 472 lira seviyelerinde
Çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını 3.157 liradan satılıyor
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 472,13 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatına paralel dün değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 artışla 474,6 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından kapanışın yüzde 0,55 altında 472,13 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 772 lira, Cumhuriyet altını da 3.177 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 1.991 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel ölçekte beklentilerden iyi gelen makroekonomik göstergelerin risk algısını görece azalttığını, altın fiyatlarının da bu gelişmelere paralel gerilediğini belirtti.
Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 460-480 lira bandının izleneceği ifade edildi.
Kaynak: AA