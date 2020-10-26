Gram altın 492,5 lira oldu! İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı değer kazanarak kapatan altın fiyatları haftaya yükselişle başlarken, gram altın 492,5 lira oldu. 26 Ekim altın fiyatlarının yükselişte olduğu bir gün olurken, yatırımcılar altın fiyatlarında son durumu araştırıyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla döviz kurlarında yaşanan artış altın fiyatlarına da etki etti. Kurda yaşanan yükselişle birlikte değer kazana gram altın, geçtiğimi haftayı yükselişle tamamlamasının ardından bu haftaya da yükselişle başladı. Gram altın 492,5 lira olurken, gram altın 808 lira, cumhuriyet altını ise 3.300 liradan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti. Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.