Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler sonrası gram altın da döviz kurlarına paralel bir düşüş kaydetti.

Dün 1000 liranın üzerinde seyreden gram altın, 650 liranın altına geriledi. Düşüşte, TL'ye özendirici önlemlerin açıklanmasının ardından dolardaki sert değer kaybı etkili oldu.

Dolar/TL'nin 18 seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte altının gram fiyatı, aralık ayının başından bu yana yüzde 30'un üzerinde artışla 1000 liranın üzerine tırmanmıştı.

Gram altın bu sabah yüzde 12 düşüşle 680 lira seviyelerinde.

Türkiye’nin altın rezervleri geriledi

Bu arada IMF'nin verilerine göre Türkiye'nin altın rezervleri kasım ayında 21,89 milyon onsa geriledi. Türkiye’nin altın rezervleri ekim ayında 22,24 milyon ons seviyesindeydi.

Ons altın yatay seyir izliyor

Diğer taraftan altının ons fiyatı ise yatay bir seyir izliyor.

Omicron varyantından kaynaklanan vakalardaki artışlar ve yüksek enflasyon nedeniyle beklenen faiz artırımları ons altının fiyatını baskılıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,790 dolar civarınsa seyrediyor. ABD Altın vadeli işlemleri ise yüzde 0.2 düşerek 1,790.60 dolara geriledi.