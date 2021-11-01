Gübre fiyatları endişeleri artırıyor

Tarım emtia fiyatlarındaki geçen hafta yükselişler sürdü.

Buğday ve mısır fiyatları, arz endişeleri ve artan talepten destek buldu. Hindistan'daki pamuk kurdu salgını ise pamuk fiyatlarının güçlü kalmasına yol açtı. Gübre fiyatlarındaki artış ise endişeleri artırdı.

Geçen hafta buğday yüzde 2,3, pamuk yüzde 2,9, mısır yüzde 5,8, kahve yüzde, 1,6 ve şeker yüzde 1 değer kazandı.

Tarım emtia fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, dünyanın önemli buğday ve mısır ihracatçılarından Rusya'nın ihracata ilave vergi getirmesi nedeniyle arz endişelerinin arttığını söyledi.

ABD'deki yağışlar nedeniyle mısır ve soya fasulyesi hasadında gecikmeler yaşandığını, bunun da kısa vadeli arzı olumsuz etkilediğini ifade eden Ergezen, ABD'de mısır ekili alanlardan soya fasulyesine yöneliş olduğu haberlerinin de mısırda alıcıların artmasına yol açtığını kaydetti.

Ekonomilerin yeniden açılmasının pamuk piyasasının da hareketli olmasına neden olduğunu, bununla beraber Hindistan'da pamuk kurdu salgınının pamuk fiyatlarının güçlü kalmasına yol açtığını belirten Ergezen, Hindistan'ın dünyanın en büyük pamuk üreticilerinden biri olduğunu hatırlattı.

Ergezen, küresel olarak konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle yüklemelerde gecikme yaşandığını, bunun da arz endişelerini artırdığını kaydetti.

Kahvenin geçen haftayı yükselişle tamamladığını aktaran Ergezen, hafta boyunca dolar endeksindeki gevşemenin kahve fiyatlarına olumlu yansıdığını ifade etti.

Ergezen, gübre fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle tüm tarım ürünlerine yönelik endişelerin yükseldiğini de vurguladı.