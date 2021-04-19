Güçlü talep Asya'da demir cevheri fiyatlarını artırdı
Asya'da demir cevheri fiyatları, Çin ve diğer bölgelerde güçlü çelik talebinin desteği ve hava kirliliği hedeflerine rağmen Çinli çelik imalathanelerinin üretimi hızlandırması nedeniyle artış yaşadı.
Dalian Emtia Borsası'nda eylül vadeli demir cevheri kontratı, sabah seansı sonunda yüzde 1,7 artarak 1.069 yuan/tondan (164 dolar) kapatarak üç gün art arda yükseldi.
Singapur Borsası'nda mayıs vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 06.35'te yüzde 1,4 artarak 175 dolar/tona çıkarak beşinci günde de yükseldi.
Analistler, artan çelik üretiminin demir cevheri piyasasını desteklemye devam edeceğini belirtiyor.
Ayrıca, Çin'de artan ev fiyatları ve ekskavatör satışlarının artmasının talebin güçlü olduğuna dair işaret olduğu vurgulanıyor.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda 3kim vadeli inşaat demiri, yüzde 1, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,3 düştü.