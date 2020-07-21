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Gümüş 21 doları aştı, altın 9 yılın zirvesinde

Küresel piyasalarda emtia fiyatları dolarda görülen yumuşama ve COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen ekonomilerin canlanması için daha fazla teşvik paketi açıklanacağı beklentileri etkisiyle yükseldi.

Gümüş 21 doları aştı, altın 9 yılın zirvesinde
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Yatırımcıların COVID-19 aşısı hakkındaki iyimserliğinin, sanayide öngörülen keskin toparlanma beklentileri ile artmasıyla gümüş 2016 yılından bu yana ilk kez 21 doları aşarken, altın fiyatları 1,841 dolarla 9 yılın zirvesinde.

Gelişmeler etkisiyle emtia piyasalarında son durum şöyle:
- Altın yüzde 1.29 artışla 1,841 dolardan,
- Gümüş yüzde 6.06 artışla 21.4 dolardan,
- Bakır yüzde 0.69 artışla 2.94 dolardan,
- Platin yüzde 4.62 artışla 897.5 dolardan ve
- Paladyum yüzde 4.28 artışla 2,199.7 dolardan işlem görüyor.

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