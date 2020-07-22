Gümüş 23 doları aşarak 7 yılın zirvesine ulaştı
Gümüş fiyatları yüzde 7.3 artışla 23.13 dolara ulaşarak 2013 yılının ekim ayından bu yana en yüksek düzeyini gördü.
Metal fiyatları, merkez bankalarının COVID-19 krizinden çıkmak için açıkladıkları teşvikler, faiz oranlarının öngörülebilir gelecekte düşük düzeyde kalacağı beklentileri ve dolarda görülen zayıflama etkisiyle yükselişe devam ediyor.
Gelişmeler etkisiyle emtia piyasalarında son durum şöyle:
- Altın yüzde 67artışla 856.3 dolardan,
- Gümüş yüzde 7.3 artışla 23.13 dolardan,
- Bakır yüzde 0.81 düşüşle 2.93 dolardan,
- Platin yüzde 0.61 artışla 924.5dolardan ve
- Paladyum yüzde 1.06 artışla 2,211.3 dolardan işlem görüyor.