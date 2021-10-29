'Gümüş artık ‘ölü yatırım’ değil'

Evrim KÜÇÜK

Son altı aydır yatırımcısını üzen gümüşün kaderinin değişmek üzere olduğunu savunanların sayısı artıyor. Ons gümüşün fiyatının 22 doları aştığı zaman şansının açıldığını söyleyen yatırım uzmanları, fiyatların 35 dolara kadar yükselme şansı olduğunu düşünüyor.

Ons gümüş önemli bir destek olarak psikolojik 24 doların üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Gri metalin buranın üzerinde prim yaptığı sürece daha fazla kalması halinde yeniden kazanç kapısına yönelmesi bekleniyor.

Kısa vadede 25.53 dolar test edilebilir

Kısa vadeli görünüm konusunda yayınladığı bilgi notunda emtia analistlerinden Karen Jones, 23.41 dolardaki 55 günlük hareketli ortalamaya doğru fiyatların gerileyebileceğini, buranının üzerinde kaldıkça 200 günlük ortalama 25.53 dolara doğru yükseliş yaşanabileceği tahmininde bulunuyor. Bundan sonraki önemli direnç seviyesi ise 26.07 dolar. 23.41 doların altında ise ağustosun en düşük seviyesi olan 22.85 önemli bir destek oluşturuyor.

Kaderi değişmeye başladı, uzun vadede 35 dolar konuşuluyor

Vadeli ve opsiyonlu işlemler konusunda uzmanlaşan TJM’den Jim Iuorio ise orta ve uzun vadede gümüşün çok iddialı olduğunu düşünüyor. “Gümüş son altı aydır ölü para olduğunu, ancak değerli metalde görünümün 35 dolara doğru bir kırılma ya işaret etmesiyle, kaderinin değişmek üzere” diyen Iuorio, Kitco News’da yer alan açıklamasında şunları söyledi: “Birkaç ay boyunca sinirleri geren gümüş nihayet spot ışıklarını üzerine çekti. Gümüşle ilgili sorun, yatırımcıların onu değerli bir metal olarak alıp satmalarıydı. Ancak bu algı artık değişiyor. Gümüş, bakır gibi yeşil enerji alanında gruplandırılıyor. Gümüş, güneş panellerinde kullanılıyor, güçlü elektrik iletkenliğiyle çok önemli bir malzeme. Piyasanın buna yönelik algısı güçleniyor.”

Iuorio, teknik analizin bir yıl içinde gümüşün 35 dolara kadar yükselebileceğini gösterdiğini belirterek, "Metal 22 doların üzerine çıktığında yukarı yönlü olarak önü açıldı” ifadesini kullanıyor.

Altın/gümüş rasyosu alıma işaret ediyor

Analistler 1 ons altının kaç ons gümüş aldığını gösteren altın/ gümüş rasyosundaki gerilemenin, gri metalin yükseliş eğilimi için önemli bir gösterge olabileceğini belirtiyorlar. Bu oranın düşmesi gümüşün altına göre daha iyi performans gösterdiği anlamına geliyor ve birçok yatırımcı bunu alım fırsatı olarak değerlendirebiliyor.

Altın/gümüş rasyosu geçtiğimiz Salı günü itibariyle 74.40 seviyelerinde. Yani 1 ons altın ile 74.40 ons gümüş alınabiliyor. Pandemi endişelerinin zirve yaptığı dönemde bu rasyonun 120’lere kadar çıktığı göz önüne alındığında gümüş fiyatlarının altına göre nasıl hızlı yükseldiği anlaşılıyor.

Roma İmparatorluğu döneminde 12 seviyesindeydi, şimdi ise 74

Yatırımcılar için bu oran, değerli metalleri doğru zamanda satın almak veya satabilmek için kullanılan önemli göstergelerden biri. Roma İmparatorluğu döneminde altın/ gümüş rasyosunun 12 civarında olduğu biliniyor. 19.yüzyılda ise bu oran 1’e 16 seviyesindeydi. Uzun vadeli ortalamaya bakıldığında ise altın/gümüş rasyosunun 55 civarında olduğu görülüyor. Bazı kesimler altın/gümüş rasyosunun yeniden 16 civarında olması gerektiğini söylerken, bazı kesimler de kaçınılmaz olarak 55 düzeyindeki ortalamaya geri döneceğini savunuyor. Bunun için de gümüş fiyatlarının ciddi oranda artması gerekiyor.