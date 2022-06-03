Gümüş-borsa ilişkisi yatırımcının takibinde

Evrim KÜÇÜK

Bu yılın en cazip piyasalardan biri emtia oldu. Enflasyonun son yılların en yüksek seviyelerine yükseldiği bu yıl emtia ürünleri yükselen fiyatlara karşı koruma rolü üstlendi. Ancak ABD Merkez Bankası’nın faizlerde artışa gitmesi ve güçlenen dolar gümüş gibi değerli metallerin bu furyaya katılmasına engel oldu. Ons gümüş yılbaşından bu yana negatif getiri sağladı. Bundan sonrası metalin yönünün ne olacağı merak ediyor.

Yıla 23 doların biraz üzerinde başlayan gümüş şu sıralar 21.50- 22.00 dolar bandında hareket ediyor. Metalin ne aşağı ne de yukarı yönlü bariyerleri kıramadığı görülüyor. Teknik analizlere bakıldığında, 22 doların üzerine çıkmayı başarması halinde fiyatların 27 Mayıs’ta görülen 22.46 doları hedefl eyeceği belirtiliyor. Bu hedef tutarsa Şubat ayında test edilen 22.86 ve 23.08 dolar seviyeleri sırasıyla yeni dirençler olarak hedefl enecek. Aşağı doğru hareketlerde ise 21.70 önemli bir destek. Buranın altına doğru geri çekilmelerde 13 Mayıs’ta test edilen 21.28 ve daha da aşağıda yılın en düşük seviyesi 20.45 dolar izlenecek.

Arz ve rezerv miktarı azalması önemli

Gümüş Fed’in baskısıyla hareket alanını genişletemiyor ancak uzmanlar birçok faktörden dolayı ons gümüşün yükselme potansiyeli olduğunu düşünüyor. Commerzbank, altına paralel hareket eden gümüşte yükseliş potansiyeli gördüğünü belirtti. Yatırımcıların yakından takip ettiği invezz.com’da yer alan bir analizde de gümüşü orta vadede güçlü kılan faktörlere dikkat çekildi. Gümüş arzının 2021'de açık verdiği, bilinen maden rezervlerinin de azaldığı ifade edilen analizde, gümüşe endüstriyel talebin COVID öncesi yüksek seviyeleri aştığı, özellikle elektrikli araç ve güneş enerji talebi arttıkça gümüşe talebin büyüyeceği belirtildi.

S&P 500 endeksi ile doğrudan korelasyon

Fiyatların seyri açısından ABD’de S&P 500 endeksinin izlenmesinin de önemli olduğuna vurgu yapıldı. Analizde şöyle denildi: “Gümüş fiyatları ve ABD borsaları 2022'de korelasyon gösteriyor. 2022 borsada bir düzeltme getirdi. S&P 500, geçen hafta yüzde 6'dan fazla toplanmadan önce sert gerilemişti. Borsa rallisi, gümüş fiyatına bakarken dikkate alınması gereken önemli bir nokta. İki piyasa bu yıl birbiriyle ilişkili, bu da S&P500'deki yükselişi gümüşün takip edebileceği anlamına geliyor."

Altında 1.865 dolar seviyesi yukarı hareketi tetikler

ABD dolarının değer kazanması ve ABD Hazine kağıtlarındaki yukarı hareket altın fiyatını bu hafta 1.829 dolara kadar çekerken, sonrasında fiyatlar 1.850 dolara doğru toparlanmayı başardı. Son günlerde Çin kanadından gelen ılımlı haber akışları küresel bazda risk iştahını artırıyor. Bir diğer takip edilen konu ise Fed’in atabileceği adımlar. Sıkılaştırma politikasına devam eden Fed’in faiz artışlarını sürdürmesi bekleniyor. Bununla birlikte bu hafta ABD tahvil getirilerinde artışlar gözlemledi. Bu artışlar ise herhangi bir faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerindeki baskıların başında yer alıyor. Euro Bölgesi’nde gelen enflasyonun rekor seviyede devam ettiği görülüyor. Böylelikle Avrupa Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımları atması beklentileri oldukça arttı. Fiyatlarda pozitif bir hareketin tetiklenmesi için 1.865 dolar barajının aşılmasının önemli olduğu vurgulanıyor. Bunun olmasıyla fiyatların 1.875 doların üzerine doğru çıkması tetiklenebilir. Aşağıda ise sert satışlardan kaçınabilmesi için fiyatların 1.835 doların üzerinde kalması gerektiğine dikkat çekiliyor.